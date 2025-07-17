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الرياضة

«القوس والسهم» يعتمد أجندة البطولات المحلية والخارجية

«القوس والسهم» يعتمد أجندة البطولات المحلية والخارجية
17 يوليو 2025 21:49

 
الشارقة (وام)

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اعتمد اتحاد القوس والسهم أجندة وفعاليات الموسم الجديد 2025 - 2026، ويتضمن المنافسات المحلية والبطولات الخارجية، من بينها المشاركة في بطولة أوروبا للشباب بسلوفينيا من 28 يوليو الجاري، إلى 2 أغسطس المقبل، وإقامة معسكر التحدي الآسيوي خلال الشهر نفسه، والمشاركة في بطولة العالم للشباب بكندا من 15 إلى 25 أغسطس، وبطولة العالم للرجال والسيدات في كوريا الجنوبية من 5 إلى 12 سبتمبر، وبطولة غرب آسيا بقطر من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، وبطولة دبي البارالمبية للشباب من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل، وبطولة فزاع التاسعة البارالمبية من 1 إلى 6 نوفمبر، وبطولة آسيا ببنجلاديش من 15 إلى 21 نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب بدبي من 7 إلى 14 ديسمبر، وكأس آسيا بالسعودية من 10 إلى 15 ديسمبر، ودورة الألعاب الثامنة للأندية العربية للسيدات بالشارقة من 2 إلى 12 فبراير 2026، وبطولة الماستر في أبوظبي من 5 إلى 15 فبراير 2026.
وينطلق الموسم بالملتقى التعريفي للمدربين والإداريين 21 سبتمبر، كما تقام منافسات المراحل الأربع من الدوري خلال الفترة من أكتوبر المقبل إلى أبريل 2026، للرجال والشباب والسيدات والشابات وذوي الهمم والناشئين، والناشئات، والأشبال، والبراعم.
واعتمد الاتحاد إقامة البطولة الدولية المفتوحة للأندية في ديسمبر، وكأس الإمارات للأندية داخل الصالات في مايو 2026، بينما تختتم منافساتها في يونيو 2026.

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