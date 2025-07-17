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الرياضة

الإنتر يعرض 40 مليون يورو لضم لوكمان من أتالانتا

الإنتر يعرض 40 مليون يورو لضم لوكمان من أتالانتا
17 يوليو 2025 21:58


روما (أ ف ب)

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تقدم إنتر بعرض قدره 40 مليون يورو لضم المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا، منافسه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت الصحافة المحلية.
وأشارت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وشبكة «سكاي سبور إيتاليا» إلى أن لوكمان أعطى موافقته للانتقال إلى الإنتر بعقد لمدة خمسة أعوام، لكن أتالانتا يطالب بخمسين مليون يورو للتخلي عن مهاجمه البالغ 27 عاماً، والذي قاده الموسم قبل الماضي إلى لقب مسابقة «يوروبا ليج» بتسجيله ثلاثية في النهائي ضد باير ليفركوزن الألماني (3-0).
ويدافع لوكمان عن ألوان أتالانتا منذ 2022 بعد مروره بتشارلتون أثلتيك وإيفرتون وفولهام وليستر سيتي في إنجلترا ولايبزج في ألمانيا، مسجلاً لممثل مدينة برجامو 52 هدفاً في 118 مباراة ضمن المسابقات كافة.
ويواجه أتالانتا الذي حل ثالثاً في الدوري خلال الموسم الماضي، خطر خسارة مهاجم آخر هذا الصيف بشخص الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي المرشح للانتقال إلى القادسية السعودي مقابل 65 مليون يورو.
وفي حال وصول لوكمان إلى الإنتر الذي حل وصيفاً لنابولي في الدوري وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة مذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-5، سيشكل قوة هجومية ضاربة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام.

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أتالانتا
يوروبا ليج
باير ليفركوزن
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