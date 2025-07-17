«5 نجوم» تحت «قصف الرحيل» عن ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل ريال مدريد حقبة جديدة مع تولي تشابي ألونسو قيادة الفريق، خلفاً للمدرب الأسطوري كارلو أنشيلوتي، كان رحيل المدرب الإيطالي إلى البرازيل بلا شك هو الوقت المناسب، وإرثه في سانتياجو برنابيو لا يُضاهى، وهو الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي.

ووصل ألونسو بسمعة طيبة بوصفه واحداً من أفضل المدربين الشباب في العالم، بعد أن أنهى هيمنة بايرن ميونيخ على كرة القدم الألمانية، بفوزه بالدوري الألماني عام 2024، في حين حافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الهزائم محلياً.

وتولى الإسباني المسؤولية قبل كأس العالم للأندية، لكنه عانى من بطولة مخيبة للآمال، حيث خرج بهزيمة مؤلمة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، ويتطلب الأمر الصبر بينما ينفذ ألونسو أفكاره، وقد عدّل التشكيل إلى 3-5-2 المفضل لديه.

ولم يُضيع ريال مدريد أي وقت هذا الصيف لتعزيز فريقه بضم دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد قبل كأس العالم للأندية، إضافة إلى ألفارو كاريراس من بنفيكا، وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت، ومن الواضح أن معالجة أوجه القصور الدفاعية في تشكيلة ريال مدريد كانت الأولوية هذا الصيف، لكنه يحتاج إلى التخلص من بعض اللاعبين للمساعدة في جمع الأموال لألونسو لتحسين فريقه.

ومن بين اللاعبين الذين قد يغادرون مدريد هذا الصيف، رودريجو صاحب أعلى سعر، تُقدر قيمة اللاعب البرازيلي الدولي حالياً بـ 90 مليون يورو، ولكن من المفهوم أن ريال مدريد سيقبل عرضاً أقل بقليل من قيمته.

لعب رودريجو دوراً مؤثراً في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2022 و2024، لكن مستقبله في العاصمة الإسبانية يبدو قاتماً، ليس سراً أن ريال مدريد سيقبل عروضاً للاعب البالغ من العمر 24 عاماً هذا الصيف، حيث عانى مؤخراً من المشاركة أساسياً، وارتبط اسما أرسنال وليفربول بقوة بالتعاقد مع رودريجو، ومن المتوقع أن تنتهي فترة لعبه التي استمرت 6 سنوات في ريال مدريد هذا الصيف .

وقبل انطلاق كأس العالم، أعرب إبراهيم دياز عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد، لكن المغربي لم يلعب إلا نادراً خلال البطولة، ولم يبدأ أساسياً في أي مباراة، ولم يلعب سوى 25 دقيقة في مباريات ريال مدريد في الأدوار الإقصائية، ولعب دياز بانتظام الموسم الماضي تحت قيادة أنشيلوتي، حيث شارك في 52 مباراة، لكن فرص مشاركته بانتظام الموسم المقبل تبدو ضئيلة لعدم ملاءمته لخطة ألونسو، وقد يحصل ريال مدريد على مبلغ كبير إذا وجدوا من يضم دياز، حيث تُقدر قيمته بـ 40 مليون يورو.

وكان فيرلاند ميندي جزءاً من فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2022 و2024، لكن مستقبله غامض، وتعاقد ألونسو مؤخراً مع كاريراس، وسيبدأ الظهير الإسباني في مركز الظهير الأيسر الموسم المقبل، ويغيب ميندي حالياً عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة، وغاب عن كأس العالم للأندية، بينما يقدم فران جارسيا أداءً رائعاً في البطولة.

ولن يضم ريال مدريد 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر في تشكيلته الموسم المقبل، ويُعتقد أنهم يفضلون بيع ميندي مع وجود جارسيا خياراً أصغر سناً، كانت هناك تكهنات بأن أندية الدوري السعودي تسعى لضم ميندي، لكن اللاعب الفرنسي الدولي يُقال إنه حريص على البقاء في مدريد.

ومن المتوقع أن يغادر داني سيبايوس ريال مدريد هذا الموسم، وأبدى مؤخراً انفتاحه بشأن إمكانية عودته إلى نادي طفولته ريال بيتيس، ولعب لاعب خط الوسط 70 دقيقة فقط في كأس العالم للأندية، ويجلس على مقاعد البدلاء إذا استمر مع ريال مدريد الموسم المقبل، انتقل سيبايوس إلى مدريد من بيتيس مقابل 16.5 مليون يورو في عام 2017، ويأمل العملاق الإسباني في استرداد ما يقارب قيمته البالغة 10 ملايين يورو هذا الصيف.

أندريه لونين حارس احتياطي موثوق به للغاية، وبرز لاعباً أساسياً بعد إصابة تيبو كورتوا، خاصة خلال موسم 2023/2024، ويحظى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً باهتمام نادي فياريال الذي يسعى لتعزيز صفوفه استعداداً لعودته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتاج ريال مدريد إلى بديل للونين، ولا يزال الدولي الأوكراني راضياً عن النادي، ولكن كانت هناك تكهناتٌ مستمرة خلال السنوات القليلة الماضية بأنه قد يغادر بحثاً عن فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول.