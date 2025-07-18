الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنجلترا.. «ريمونتادا مثيرة» في «يورو 2025»

إنجلترا.. «ريمونتادا مثيرة» في «يورو 2025»
18 يوليو 2025 07:58

زيوريخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يصف سويسرا بـ «القصة الرائعة»
إيطاليا تصنع التاريخ في «سيدات أوروبا» بعد 28 عاماً!


تأهل منتخب إنجلترا حامل اللقب إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا للسيدات في سويسرا «يورو 2025»، بفوزه الماراثوني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3- 2 على نظيره السويدي في دور الثمانية من البطولة القارية. 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث نجحت إنجلترا في تسجيل عودة مثيرة بعد تأخرها بهدفين، ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي ومن بعده ركلات الجزاء التي صبت في مصلحة منتخب إنجلترا. 
وبدا أن منتخب السويد في طريقه لحسم الفوز مبكراً، حينما تقدمت كوسوفاره أسلاني بهدف بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة. 
وضاعف منتخب السويد من تقدمه في الدقيقة 25 بهدف حمل توقيع ستينا بلاكستينيوس. 
وأعاد منتخب إنجلترا المباراة إلى نقطة الصفر بهدفين في غضون دقيقتين خلال آخر 11 دقيقة من المباراة، حيث نجحت كلوي كيلي في تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 79، وبعدها بدقيقتين سجلت ميشيل أجيمانج هدف التعادل. 
ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي أي جديد ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، ومر الوقت الإضافي هو الآخر من دون أن ينجح أي من الفريقين في هز شباك الآخر، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي صبت في مصلحة إنجلترا.
وخلال ركلات الجزاء نفذت الإنجليزية أليشيا روسو الركلة الأولى بنجاح، ثم أهدرت لورين جيمس وبيث ميد وأليكس جرينوود الركلات الثلاث التالية، فيما أخفقت السويدية فيليبا انجيلدال في الركلة الأولى، ثم سجلت جوليا اولمي الركلة الثانية، وبعدها أهدرت ماجدالينا إريكسون الركلة الثالثة، ثم نجحت ناتالي بيورن في الركلة الرابعة، ثم أهدرت جينيفر فالك الركلة الخامسة.
وأهدرت جريس كلينتون ركلة الجزاء السادسة لإنجلترا، قبل أن تهدر صوفيا ياكوبسون ركلة الجزاء السادسة للسويد، ثم أحرزت لوسي برونز ركلة الجزاء السابعة لإنجلترا لتخفق بعدها سميلا هولمبيرج في تسجيل الركلة السابعة للسويد.
وكان منتخب السويد المجموعة قد تصدر الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حل منتخب إنجلترا ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة. 

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
السويد
سويسرا
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
اليوم 10:45
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
علوم الدار
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
اليوم 10:32
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اقتصاد
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اليوم 10:26
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
الرياضة
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
اليوم 10:20
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
الرياضة
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©