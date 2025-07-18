إنجلترا.. «ريمونتادا مثيرة» في «يورو 2025»

زيوريخ (د ب أ)



تأهل منتخب إنجلترا حامل اللقب إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا للسيدات في سويسرا «يورو 2025»، بفوزه الماراثوني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3- 2 على نظيره السويدي في دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث نجحت إنجلترا في تسجيل عودة مثيرة بعد تأخرها بهدفين، ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي ومن بعده ركلات الجزاء التي صبت في مصلحة منتخب إنجلترا.

وبدا أن منتخب السويد في طريقه لحسم الفوز مبكراً، حينما تقدمت كوسوفاره أسلاني بهدف بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وضاعف منتخب السويد من تقدمه في الدقيقة 25 بهدف حمل توقيع ستينا بلاكستينيوس.

وأعاد منتخب إنجلترا المباراة إلى نقطة الصفر بهدفين في غضون دقيقتين خلال آخر 11 دقيقة من المباراة، حيث نجحت كلوي كيلي في تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 79، وبعدها بدقيقتين سجلت ميشيل أجيمانج هدف التعادل.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي أي جديد ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، ومر الوقت الإضافي هو الآخر من دون أن ينجح أي من الفريقين في هز شباك الآخر، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي صبت في مصلحة إنجلترا.

وخلال ركلات الجزاء نفذت الإنجليزية أليشيا روسو الركلة الأولى بنجاح، ثم أهدرت لورين جيمس وبيث ميد وأليكس جرينوود الركلات الثلاث التالية، فيما أخفقت السويدية فيليبا انجيلدال في الركلة الأولى، ثم سجلت جوليا اولمي الركلة الثانية، وبعدها أهدرت ماجدالينا إريكسون الركلة الثالثة، ثم نجحت ناتالي بيورن في الركلة الرابعة، ثم أهدرت جينيفر فالك الركلة الخامسة.

وأهدرت جريس كلينتون ركلة الجزاء السادسة لإنجلترا، قبل أن تهدر صوفيا ياكوبسون ركلة الجزاء السادسة للسويد، ثم أحرزت لوسي برونز ركلة الجزاء السابعة لإنجلترا لتخفق بعدها سميلا هولمبيرج في تسجيل الركلة السابعة للسويد.

وكان منتخب السويد المجموعة قد تصدر الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حل منتخب إنجلترا ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.