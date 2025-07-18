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الرياضة

قبل «نزال ويمبلي».. أوسيك يُشكك في «عقل» دوبوا!

قبل «نزال ويمبلي».. أوسيك يُشكك في «عقل» دوبوا!
18 يوليو 2025 08:07

لندن (د ب أ)

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شكك الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك في «عقل» نظيره البريطاني دانيال دوبوا خلال استعداداتهما لنزالهما المرتقب، السبت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.
وظهر دوبوا أكثر استرخاءً وهدوءاً خلال تدريب مفتوح خال من الدراما، ولكن في السابق، بدا الملاكم البالغ من العمر 27 عاماً، المولود في لندن وفريقه حريصين على إشعال المواجهة أمام بطل رابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي.
وقعت أول نقطة اشتعال في ويمبلي في أبريل الماضي، عندما دفع دوبوا أوسيك في صدره، قبل أن يزعم دون تشارلز، مدرب الملاكم البريطاني، في اليوم التالي، أن الملاكم الأوكراني الذي لم يتلق أي خسارة يستحق «جائزة أوسكار» لتصرفاته الغريبة خلال نزالهما الأول في بولندا عام 2023 .
واحتاج أوسيك إلى ما يقرب من أربع دقائق للتعافي من لكمة وجهها دوبوا إليه، تم اعتبارها ضربة منخفضة غير قانونية.
وتبددت الأحاديث بشأن تلك الواقعة المثيرة للجدل خلال أسبوع القتال، ولكن فقط بعد أن كاد دوبوا أن يثور غضبه.
صرخ البريطاني باسمه وأعقبها بكلمة «الجديد» في وجه أوسيك الهادئ خارج ويمبلي.
وفي حديثه عن الحادثة، قال أوسيك: «أكره الغباء، أنا شخص وفي، لا أرى إلا الأفضل في الناس، لكن أحياناً يظهر الناس جانبهم السيئ، وحتى عندما يظهرون ذلك، لن أحكم عليهم أبداً».
أضاف أوسيك في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لن أقول شيئاً سيئاً عن أولئك الناس أو أقول: «أنا لا أحترمكم لهذا السبب، في لحظات مثل هذه، أقول لنفسي: يا رب، امنحه (دانيال) بعض العقل، وبعض الفهم، وقوة الإرادة ليتحسن من وضعه الحالي».
شدد الملاكم الأوكراني في ختام حديثه «أحترم كل ملاكم، وكل رياضي يخوض غمار الحلبة، ويخوضها بدافع أن يكون مقاتلاً، كل خصم أراه في الحلبة هو المقاتل الذي جاء إلى هناك ليحسن نفسه، وليصبح أفضل». 

الملاكمة
لندن
ويمبلي
أولكسندر أوسيك
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