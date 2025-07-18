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الرياضة

مانشستر سيتي.. «الصفقة الخامسة»

مانشستر سيتي.. «الصفقة الخامسة»
18 يوليو 2025 08:30

لندن (د ب أ)

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عزز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع النرويجي الشاب سفيري هالسيث نيبان، لاعب روزنبورج النرويجي.
وتوصل لاعب خط الوسط النرويجي «18 عاماً» لاتفاق مع مانشستر سيتي، يدافع بموجبه عن ألوان قميص الفريق «السماوي» لمدة 5 أعوام، حيث يمتد عقده حتى صيف عام 2030 .
وتعد هذه هي خامس صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الظهير الأيسر ريان آيت نوري، والجناح ريان شرقي، ولاعب الوسط تيجاني رايندرز، وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي.
وقال نيبان الذي ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لروزنبورج النرويجي في سن الخامسة عشرة، لموقع ناديه الجديد الإلكتروني الرسمي: «أنا سعيد للغاية وفخور بانضمامي إلى مانشستر سيتي».
أضاف نيبان في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «إنه حلم لأي لاعب كرة قدم شاب أن يصبح جزءاً من هذا النادي، وأن ينضم إلى هذه المجموعة من المواهب العالمية».
أكد اللاعب الصاعد: «ما زلت صغيراً جداً، ولدي الكثير لأتعلمه، لكن فرصة التدريب مع بيب جوارديولا، أفضل مدرب في العالم، ستساعدني على أن أصبح لاعباً أفضل».
وتابع: «هناك بالفعل رابط متميز بين النرويج ومانشستر سيتي من خلال إيرلينج هالاند وأوسكار بوب، وأنا فخور للغاية بكوني أحدث لاعب نرويجي ينضم إلى النادي». وشارك نيبان في 70 مباراة مع روزنبورج، مسجلاً 14 هدفاً، فيما قدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

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مانشستر سيتي
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