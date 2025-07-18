وولفرهامبتون يضم «راحل» ليفربول إلى «قاعة المشاهير»

لندن (د ب أ)



قرر نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، إضافة لاعبه السابق البرتغالي الراحل ديوجو جوتا إلى قاعة مشاهير النادي، وذلك بعد وفاته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوتا توفي في حادث سيارة، إلى جانب شقيقه أندريه سيفا في إسبانيا يوم الثالث من يوليو الجاري عن عمر 28 عاماً. وكان المهاجم البرتغالي الدولي، والذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع ليفربول، بدأ مسيرته في الملاعب الإنجليزية في ملعب «مولينو» وسجل 44 هدفاً في 131 مباراة مع وولفرهامبتون بين عامي 2017 و2020 .

ويخطط وولفرهامبتون لتكريم لاعبه السابق أولاً في المباراة الودية على ملعبه أمام سيلتا فيجو، ثم أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.