الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وولفرهامبتون يضم «راحل» ليفربول إلى «قاعة المشاهير»

وولفرهامبتون يضم «راحل» ليفربول إلى «قاعة المشاهير»
18 يوليو 2025 08:38

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشيلسي وإيطاليا.. 7 مدربين و11 لقباً!
مغني الراب شريك في ملكية سوانسي


قرر نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، إضافة لاعبه السابق البرتغالي الراحل ديوجو جوتا إلى قاعة مشاهير النادي، وذلك بعد وفاته.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوتا توفي في حادث سيارة، إلى جانب شقيقه أندريه سيفا في إسبانيا يوم الثالث من يوليو الجاري عن عمر 28 عاماً. وكان المهاجم البرتغالي الدولي، والذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع ليفربول، بدأ مسيرته في الملاعب الإنجليزية في ملعب «مولينو» وسجل 44 هدفاً في 131 مباراة مع وولفرهامبتون بين عامي 2017 و2020 .
ويخطط وولفرهامبتون لتكريم لاعبه السابق أولاً في المباراة الودية على ملعبه أمام سيلتا فيجو، ثم أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ديوجو جوتا
البرتغال
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
اليوم 10:45
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
علوم الدار
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
اليوم 10:32
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اقتصاد
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اليوم 10:26
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
الرياضة
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
اليوم 10:20
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
الرياضة
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©