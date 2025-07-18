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الرياضة

عبدالله السعيد مع الزمالك إلى «الثانية والأربعين»!

عبدالله السعيد مع الزمالك إلى «الثانية والأربعين»!
18 يوليو 2025 08:44

القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الزمالك المصري رسمياً، تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.
وكشف الزمالك المصري عبر مركزه الإعلامي أن عبد الله السعيد «40 عاماً» وقع على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد. 
يذكر أن السعيد انضم للزمالك في يناير 2024، بعدما أنهى مسيرته مع بيراميدز، حيث توج مع الفريق «الأبيض» بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر في الموسم المنصرم.
ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في الموسم الجديد بالدوري المصري الشهر المقبل، حيث يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

مصر
الدوري المصري
الزمالك
بيراميدز
عبد الله السعيد
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