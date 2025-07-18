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الرياضة

إيلانجا وإيزاك.. «فاصل من الغزل»

إيلانجا وإيزاك.. «فاصل من الغزل»
18 يوليو 2025 08:54


لندن (د ب أ)

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وصف أنتوني إيلانجا زميله أليكساندر إيزاك بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، في الوقت الذي يستعد فيه للعب مع مواطنه وزميله في المنتخب السويدي مع نيوكاسل الإنجليزي. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الجناح البالغ من العمر 23 عاماً أكمل انتقاله إلى نيوكاسل يوم الجمعة الماضي، وسيلعب مع مواطنه إيزاك، والذي تدور التكهنات بشأن مستقبله هذا الصيف. 
وكان ليفربول من بين الأندية التي أبدت اهتماماً قوياً بضم المهاجم السويدي، لكن من المعروف أن نيوكاسل يقدر قيمة اللاعب بـ150 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار) في محاولة منه لإبعاد المهتمين باللاعب. 
وقال إيلانجا: «لاعب في مكانة أليكس سيكون دائماً محاطاً بالجدل والتكهنات حوله».
وأضاف: «بالنسبة لي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم وواحد من أفضل  المهاجمين كذلك، لقد لعبت معه في المنتخب ويمكنني قول ذلك».
وتابع إيلانجا، المنضم لنيوكاسل من نوتنجهام فورست: «سيكون هناك دائماً ضجة حوله، لكنه لاعب في نيوكاسل حالياً، وأنا أحاول التركيز على ما يفعله في التدريبات، وإظهار مهاراته والتحدث إليه كل يوم».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
ليفربول
إيزاك
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