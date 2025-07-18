صفقة أرسنال الأغلى في تاريخ كرة السيدات!



لندن (أ ب)



تستعد أوليفيا سميث إلى تحقيق رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم النسائية، وذلك بعدما ذكرت تقارير أنها ستنتقل من ليفربول إلى أرسنال مقابل مليون جنيه إسترليني (34. 1 مليون دولار).

وسيجعل ذلك من المهاجمة البالغة من العمر 20 عاماً أغلى لاعبة في تاريخ كرة السيدات، ويأتي انتقالها رقماً جديداً وقياسياً في صفقات الانتقالات.

وأصبحت ناومي جيرما، مدافعة المنتخب الأميركي، أول لاعبة في تاريخ كرة القدم للسيدات تصل قيمة انتقالها إلى مليون دولار، حينما انضمت إلى تشيلسي الإنجليزي قادمة من سان دييجو في يناير الماضي مقابل 900 ألف جنيه إسترليني (1.1 مليون دولار).

قيمة الانتقالات في كرة القدم للسيدات

2002 : ميلين دومينجيز انتقلت لاعبة الوسط البرازيلية من فيامامونزا الإيطالي إلى رايو فاييكانو الإسباني مقابل 310 ألف دولار.

2020 : بيرنيل هاردر غادرت المهاجمة الدنماركية فريق فولفسبورج الألماني للانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 355 ألف دولار.

2022: كيرا والش انتقلت لاعبة وسط المنتخب الإنجليزي من مانشستر سيتي إلى برشلونة الإسباني مقابل 513 ألف دولار.

2024: مايرا راميريز غادرت اللاعبة الكولومبية فريق ليفانتي الإسباني للانضمام إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 542 ألف دولار.

2024: راشيل كوندناجي انضمت المهاجمة الزامبية من مدريد أف أف الإسباني إلى فريق باي الأميركي مقابل 788 ألف دولار.

2025: ناومي جريما أصبحت اللاعبة الأميركية الدولية أول لاعبة تنتقل بمقابل مادي يصل إلى مليون دولار بعد انضمامها إلى تشيلسي.

2025: أوليفيا سميث لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تم تحطيم الرقم القياسي مجدداً، هذه المرة من خلال المهاجمة الكندية الدولية، والتي أصبحت أول لاعبة تبلغ قيمة انتقالها مليون جنيه إسترليني، (34. 1 مليون دولار).