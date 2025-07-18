مغني الراب شريك في ملكية سوانسي



لندن (د ب أ



أصبح مغني الراب الأميركي سنوب دوج رسمياً شريكاً في ملكية نادي سوانسي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب).

سنوب دوج «53 عاماً، والذي ألمح إلى الاستثمار في النادي من خلال المساهمة في الترويج لإطلاق قميص النادي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في الانضمام إلى سوانسي.

وقال سنوب دوج: «حبي لكرة القدم معروف، لكن انتقالي إلى ملكية النادي مع سوانسي سيتي يمنحني شعوراً خاصاً».

أضاف سنوب دوج في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لقد لامستني قصة النادي والمنطقة، إنها مدينة ونادٍ رائعان ينتميان للطبقة العاملة مثلي تماماً».

واختتم دوج حديثه قائلاً: «أنا فخور بكوني جزءاً من سوانسي سيتي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، وأتطلع للتعرف على جميع أعضاء فريقي».