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الرياضة

مريم الشامسي تشارك في «الألعاب العالمية» بالصين

مريم الشامسي تشارك في «الألعاب العالمية» بالصين
18 يوليو 2025 10:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تخوض مريم الشامسي منافسات الترايثلون، ضمن دورة الألعاب العالمية، التي تُقام في مدينة تشنجدو بالصين خلال أغسطس المقبل، وذلك ضمن رؤية اتحاد الترايثلون في تمكين المرأة، وفتح آفاق المشاركة في أكبر المحافل الدولية، حيث تُعد مريم ثمرة لبرامج الدعم والتطوير التي ينفذها الاتحاد على مدار السنوات الماضية، وتغادر اللاعبة إلى الصين 11 أغسطس، وتخوض المنافسة الرسمية بعدها بأربعة أيام.
وعبّر عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، عن فخره بالإنجاز، وقال: «مشاركة مريم في الحدث العالمي تعكس التزامنا بدعم العنصر النسائي، وهي رسالة لكل فتاة إماراتية بأن أبواب العالمية مفتوحة أمام الطموح والعمل الجاد».

 

الإمارات
الصين
دورة الألعاب العالمية
الترايثلون
مريم الشامسي
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