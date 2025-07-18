تشيلسي وإيطاليا.. 7 مدربين و11 لقباً!

معتز الشامي (أبوظبي)



لطالما ارتكزت العلاقة بين تشيلسي وإيطاليا على النجاح على مر السنين، حيث صنع العديد من المدربين الإيطاليين تاريخاً في« ستامفورد بريدج»، وآخرهم إنزو ماريسكا، الذي حصد لقبين منذ توليه المسؤولية في يونيو 2024، بما في ذلك كأس العالم للأندية، وفاز «البلوز» بقيادة ماريسكا بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة بعد انتصاره المذهل 3-0 على باريس سان جيرمان.

وتولى ما لا يقل عن 7 مدربين إيطاليين مسؤولية تشيلسي، هم جيانلوكا فيالي، وكلاوديو رانييري، وكارلو أنشيلوتي، وروبرتو دي ماتيو، وأنطونيو كونتي، وماوريتسيو ساري، وإنزو ماريسكا.

ومن المثير للإعجاب أنهم حصدوا 11 لقباً، وكان أول اسم في القائمة، الراحل جيانلوكا فيالي، الذي بدأ دوره غير المعتاد لاعباً ومدرباً قبل أن يعلق حذائه في النهاية.

وحصد المهاجم السابق 5 بطولات مع «البلوز»، متفوقاً على جميع مواطنيه حتى الآن، حيث فاز بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية، وكأس الدوري، وكأس السوبر الأوروبي في عام 1998، يليه كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي الخيرية عام 2000، وبعد فيالي مباشرة، أمضى كلاوديو رانييري 4 مواسم مع النادي، حيث فاز بقلوب وعقول الناس، لكنه فشل في الحصول أي لقب.

وبعد 5 سنوات، وتحديداً في عام 2009، جاء دور كارلو أنشيلوتي ليتولى مسؤولية الفريق. في موسمه الأول، فاز أنشيلوتي بثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ورغم أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى من النجاح في العام التالي، إلا أن تأثيره لا يزال محفوراً في ذاكرة الجماهير.

ثم وصل لاعب وسط تشيلسي السابق روبرتو دي ماتيو في مارس 2012، ليحل محل أندريه فيلاش بواش، محاولاً إنقاذ موسم بدا متعثراً، في غضون شهرين فقط، قاد المدرب الإيطالي «الأزرق» بشكل رائع إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وأعرق كأس في تاريخ النادي حتى ذلك الحين؛ لقب دوري أبطال أوروبا الأول «وحقق توماس توخيل لقب النادي الثاني في عام 2021».

وفي يوليو 2016، كان أنطونيو كونتي أنهى مسيرته مع منتخب إيطاليا بعد كأس الأمم الأوروبية 2016 عندما بدأ فترة عمله في تشيلسي، نفذ مدرب يوفنتوس السابق تشكيلاً جديداً جريئاً 3-4-3 والذي جاء بأرباح فورية، وفي موسمه الأول، حوّل كونتي فريقاً منهكاً كان يحتل المركز العاشر في 2015-2016 إلى أبطال الدوري الإنجليزي بعد تسجيل 30 فوزاً في 38 مباراة.

ورغم أنه أضاف كأس الاتحاد الإنجليزي إلى قائمة ألقابه في الموسم التالي، إلا أن كونتي غادر النادي بشعور بأنه كان من الممكن تحقيق الكثير إذا كان هناك مزيد من التوافق خلف الكواليس.

عُهد إلى ماوريسيو ساري استبدال مواطنه بعد فترة واعدة ولكنها مخيبة للآمال في النهاية مع نابولي، وظل المدرب في منصبه لمدة موسم فقط، حيث توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد اكتساح منافسه أرسنال في نهائي لندني خالص في مايو 2019، وعاد ساري مباشرة إلى إيطاليا ليشغل لتدريب يوفنتوس بعد هذا النجاح.

وبدأ الفصل الأخير في قصة الحب بين تشيلسي والمدربين الإيطاليين في يوليو من العام الماضي، بانضمام ماريسكا من ليستر سيتي، تلميذ بيب جوارديولا الذي تم تعيينه بعد قيادة «الثعالب» إلى الدوري الإنجليزي، احتاج لاعب الوسط السابق ليوفنتوس وإشبيلية إلى بضعة أشهر للتأقلم والاستفادة من ثروة المواهب في فريق تشيلسي الشاب، وبعد بعض الصعود والهبوط، أنهى الفريق الموسم بشكل رائع من خلال سلسلة من الأهداف الأساسية، حسم «البلوز» العودة إلى دوري الأبطال، وحقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، والأهم من ذلك في كأس العالم، بفوز كبير 3-0 على سان جيرمان في النهائي الكبير على ملعب ميتلايف.