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الرياضة

لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟

لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
18 يوليو 2025 10:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)


بعد فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان، وتتويجه بالنسخة الأولى من كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، تتجه الأنظار إلى النسخة القادمة المُقرر إقامتها بعد أربع سنوات، وتمكن «البلوز»، بقيادة كول بالمر الذي سجل هدفين وصنع الهدف الثالث، من التغلب على سان جيرمان بطل أوروبا 3-0، ليحصد اللقب ويحفر اسمه في التاريخ، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها تشيلسي بنسخة من المسابقة، بعد أن انتصر في «نسخة 2021»، لكنه أصبح أول فريق يرفع الكأس الجديدة، بعد زيادة البطولة إلى 32 فريقاً.
منذ عام 2000، كان من المقرر أن تقام البطولة سنوياً، وتضم الفائزين في المسابقات القارية في الموسم السابق، وأقيمت البطولة أيضاً خلال أشهر الشتاء في منتصف الموسم الأوروبي، لكن كل هذا تغير في عهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي جياني إنفانتينو، الذي أعاد تنظيم شكل وهيكل الحدث بالكامل، حيث أصبحت البطولة تقام الآن كل 4 سنوات، وفي فترة ما بعد الموسم الأوروبي.
وبناء على ذلك، تقام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في «صيف 2029 »، ويتم تحديد التواريخ لاحقاً، وهو ما يعني أن تشيلسي سيظل «بطل العالم» حتى ذلك الحين.
حتى الآن، لم يتم تحديد الدولة المضيفة لكأس العالم 2029، رغم الحديث عن اهتمام عدة دول مثل قطر والسعودية والمغرب وأميركا وإسبانيا والبرازيل.
قبل هذا العام، كانت البطولة تضم الفائزين بالمسابقات القارية للموسم السابق؛ دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال الكونكاكاف، وكأس ليبرتادوريس (كونميبول)، ودوري أبطال أوقيانوسيا، إضافة إلى أبطال الدوري في الدولة المضيفة.
لا يتأهل الفائز بالبطولة السابقة تلقائياً للبطولة التالية، وهذا يعني أن «البلوز» يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا في وقت ما خلال السنوات الثلاث المقبلة، أو يحقق تصنيفاً مرتفعاً بما يكفي للدفاع عن الكأس التي أحرزها في أميركا، ومن المفارقات أن سان جيرمان، الذي خسر نهائي البطولة، يشارك في البطولة التالية، بعد أن تأهل على أساس فوزه بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

 

 

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المتأهلون إلى «نسخة 2029»
- كروز أزول «المكسيك»: الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025 
- باريس سان جيرمان «فرنسا»: بطل دوري أبطال أوروبا 2024–2025
- الأهلي «السعودية»: الفائز بدوري أبطال آسيا 2024–2025
- بيراميدز «مصر»: بطل دوري أبطال أفريقيا 2024–2025

 

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