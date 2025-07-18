لايلز وتيبوجو.. «لقاء السحاب» في «الدوري الماسي»



لندن (أ ف ب)



تتجدد المواجهة بين البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز، والبوتسواني ليتزلي تيبوجو، لكن هذه المرة في سباق 100 متر في لقاء الدوري الماسي السبت في لندن، بعد أسبوع من عودة الأميركي إلى المنافسات بفوزه في سباق 200 متر على البوتسواني بالذات في موناكو.

يخوض لايلز أول سباق له على مسافة 100 متر عام 2025، متصدراً نخبة من رياضيي ألعاب القوى، الفائزين بـ75 ميدالية فيما بينهم من بطولة العالم لألعاب القوى 2023 في بودابست وأولمبياد باريس 2024، في كل من التخصصات الفردية والتتابع.

من المتوقع أن يمتلئ الملعب الأولمبي في شرق لندن بـ60 ألف متفرج الذي شهد مواجهات تاريخية خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في العاصمة الإنجليزية.

أقرّ تيبوجو في موناكو بأن لايلز كان محبوب الجماهير، وأنه عندما يظهر وجهه على الملصقات، يرغب الناس في الحضور لرؤيته، وخسر العداء البوتسواني، الذي فاز بذهبية سباق 200 متر في أولمبياد باريس العام الماضي، بينما حل لايلز ثالثاً، في موناكو أمام الأميركي، الذي سجل زمناً رائعاً قدره 19.88 ثانية في عودته إلى المضمار بعد إصابة في وتر أخيل.

وقال لايلز إنه كان من الصعب عليه مشاهدة منافسات بداية الموسم من أرض الوطن، لكن عودته جاءت في الوقت المناسب مع اقتراب بطولة العالم في طوكيو في سبتمبر.

قال لايلز: «لديّ إعفاء من المشاركة في التجارب الأميركية، مما يُخفف الضغط علينا، إذ يمنحنا الوقت الكافي للعمل على السباقات، هذا يمنحنا الوقت الكافي لمعرفة ما ينفع وما لا ينفع، ولنتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة، انطلاقاً من ذلك».

وينافس في السباق أيضاً الثنائي الجامايكي أوبليك سيفيل وأكيم بلايك، والجنوب أفريقي أكاني سيمبين، في سباق يُتوقع أن يكون من الطراز الأول.