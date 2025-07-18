أفضل هدافي أندية الدوري الإنجليزي!



معتز الشامي (أبوظبي)



العثور على هداف كبير من أصعب المهام في كرة القدم، وأولئك الذين يسجلون الأهداف بانتظام لناديهم عادة ما يتم اعتبارهم عملة نادرة، ولكن مَن اللاعب الذي يتصدر الترتيب في كل نادٍ من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز؟

ونرصد في السطور التالية أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لجميع الأندية العشرين التي تشارك في «البريميرليج» الموسم المقبل.

ويبرز بعض أساطير الأندية في القائمة، وبعض الأسماء التي تُثير بعض الدهشة، و5 من اللاعبين لا يزالون مع أنديتهم، وربما يُضيفون المزيد من الأهداف إلى إحصائياتهم، في حين يطارد بعض النجوم الحاليين هداف ناديهم القياسي في «البريميرليج«».

نبدأ باللاعب الذي لديه أكبر عدد من الأهداف في نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهو هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام في «البريميرليج»، برصيد 201 هدف في 305 مباريات، ويتقدم اللاعب الإنجليزي كثيراً على هيونج مين سون في المركز الثاني (127 هدفاً)، ويبتعد بفارق 59 هدفاً فقط عن الرقم القياسي الإجمالي لتسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي وهو 260 هدفاً.

وفي مانشستر سيتي يتصدر أسطورة النادي سيرجيو أجويرو، حيث سجل الأرجنتيني 184 هدفاً في 275 مباراة، بعد ذلك يأتي أول لاعب لا يزال يلعب مع ناديه، محمد صلاح، هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي، برصيد 170 هدفاً في 277 مباراة.

ومن المؤكد أن المصري سيضيف إلى هذا الرصيد لمصلحة «الريدز»، ثم يأتي هداف مانشستر يونايتد التاريخي واين روني، الذي سجل 183 هدفاً في 393 مباراة مع «الشياطين الحمر».

ويحتل تييري هنري المركز الأول في قائمة أرسنال، والذي سجل 175 هدفاً في 258 مباراة مع «المدفعجية»، أما هداف نيوكاسل فهو آلان شيرار الذي سجل 148 هدفاً في 303 مباريات مع نادي طفولته، وفي تشيلسي، يتصدر فرانك لامبارد القائمة برصيد 147 هدفاً في 429 مباراة مع «البلوز»، وفي مايو الماضي، أصبح أولي واتكينز هداف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفه رقم 75 ضد بورنموث ليتجاوز جابرييل أجبونلاهور (74).

ويتصدر روميلو لوكاكو قائمة هدافي إيفرتون برصيد 68 هدفاً في 141 مباراة، وبالنسبة لوست هام، يأتي ميخائيل أنطونيو برصيد 68 هدفاً في 268 مباراة، بينما يتصدر ويلفريد زاها قائمة هدافي كريستال بالاس برصيد 68 هدفاً في 291 مباراة، أما أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي لفريق سندرلاند الصاعد حديثاً هو كيفن فيليبس برصيد 61 هدفاً في 139 مباراة، بينما بالنسبة ليدز يونايتد فهو مارك فيدوكا برصيد 59 هدفا في 130 مباراة.

ويتصدر كلينت ديمبسي قائمة هدافي فولهام برصيد 50 هدفاً في 189 مباراة، بينما بالنسبة لبيرنلي، يتصدر المهاجم النيوزيلندي كريس وود برصيد 49 هدفاً في 144 مباراة، وفي بورنموث، يتصدر جوشوا كينج برصيد 48 هدفاً في 161 مباراة، وفي برينتفورد، يتصدر يوان ويسا القائمة برصيد 45 هدفاً في 137 مباراة.

أما هداف وولفرهامبتون فهو المكسيكي راؤول خيمينيز برصيد 40 هدفاً في 131 مباراة، ويعود وود من جديد إلى صدارة هدافي نوتنجهام فورست برصيد 35 هدفاً في 74 مباراة، فيما يكمل داني ويلبيك القائمة كأفضل هداف في برايتون برصيد 33 هدفا في 139 مباراة.



القائمة

1- هاري كين «توتنهام»: 201

2- سيرجيو أجويرو مانشستر «سيتي»: 184

3- محمد صلاح «ليفربول»: 184

4- واين روني «مانشستر يونايتد» : 183

5- تيري هنري «أرسنال»: 175

6- آلان شيرر «نيوكاسل»: 148

7- فرانك لامبارد «تشيلسي»: 147

8- أولي واتكينز «أستون فيلا»: 75

9- روميلو لوكاكو «إيفرتون»: 68

10- ميخائيل أنطونيو «وستهام»: 68

11- ويلفريد زاها «كريستال بالاس»: 68

12- كيفن فيليبس «سندرلاند»: 61

13- مارك فيدوكا «ليدز»: 59

14- كلينت ديمبسي «فولهام»: 50

15- كريس وود «بيرنلي»: 49

16- جوشوا كينج «بورنموث»: 48

17- يوان ويسا «برينتفورد»: 45

18- راؤول خيمينيز «وولفرهامبتون»: 40

19- كريس وود «نوتنجهام»: 35

20- داني ويلبيك «برايتون»: 33