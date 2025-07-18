رونالدو.. «أظافر القدمين» بـ «اللون الأسود»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعرض كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم عضلاته بأسلوبه المتميز في صالة الألعاب الرياضية، في الكثير من الصور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وراء عضلات البطن المتموجة وعضلات الساقين القوية التي ساعدت «الدون» على أن يصبح نجماً، ونلاحظ شيئاً آخر، وهو طلاء، اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، أظافر قدميه باللون الأسود، فهل هناك سبب مرتبط بالأداء وراء قرار الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات؟

وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها رونالدو وضع طلاء الأظافر الأسود على قدميه، حيث ظهر عدة مرات حافي القدمين خلال العامين الماضيين، حيث كان نجم ريال مدريد السابق يُظهر أصابع قدميه المصبوغة أثناء استمتاعه بالساونا بعد التدريب أو خلال استرخائه في عطلته.

لكن هذا ليس خياراً للموضة، بل يبدو أنه عنصر آخر من عناصر تفاني المهاجم الأسطوري المعروف في عمله، ويعد طلاء الأظافر الأسود اتجاهاً شائعاً بين مقاتلي الفنون القتالية المختلطة، الذين يفعلون ذلك لتقوية أظافر أقدامهم ومنعها من التشقق أو الانقسام تحت الضغط.

كما تم تصميمه لحمايتها من البكتيريا، والتي يمكن أن تشكل مشكلة خاصة للرياضيين الذين يمارسون الرياضة بانتظام، وهم يرتدون أحذية التدريب أو أحذية كرة القدم، حيث تشكل البيئة الدافئة والرطبة داخل الجورب أو الحذاء المتعرق أرضاً مثالية لنمو الفطريات.

وبحسب الكلية الملكية البريطانية لطب الأقدام، أجريت مؤخراً دراسة صغيرة النطاق أظهرت أن استخدام طلاء الأظافر يمكن أن يحمي الأظافر الصحية من العدوى، على الرغم من عدم وجود إجماع مهني على ذلك، وكما هو الحال مع أي شيء يفعله رمز عالمي مثل رونالدو، فإن اتجاه أظافر القدم قد ينتشر بين لاعبي كرة القدم الآخرين.