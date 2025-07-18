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الرياضة

كلباء يكسب فوكوفار بهدفين في معسكر سلوفينيا

كلباء يكسب فوكوفار بهدفين في معسكر سلوفينيا
18 يوليو 2025 13:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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استهل كلباء مبارياته الودية في المعسكر الخارجي بالفوز على فوكوفار السلوفيني 2-0، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، وسجل الهدفين سيكو بابا وسيكو ليجا، وتعكس البداية الجيدة لـ «النمور» الجاهزية البدنية والفنية للفريق في هذه المرحلة من التحضيرات.
واطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوك رازوفيتش على جاهزية عدد من اللاعبين خلال اللقاء الذي شهد مشاركة عدد كبير من العناصر، بهدف الوقوف على مستوياتهم.
ومن المقرر أن تتواصل تدريبات كلباء، خلال الأيام المقبلة، استعداداً لخوض بقية التجارب ضمن معسكر سلوفينيا الذي يستمر إلى نهاية يوليو الجاري.

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