وليامز يتفوق على هالاند في «العقد الأطول»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن أتلتيك بلباو عن توقيع عقد جديد مع جناحه الشاب نيكولاس وليامز، وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب الشاب، وهو يرسم أرقام «2035» على جدارية له في المدينة، معلناً توقيع عقد جديد لمدة 10 سنوات مع النادي الإسباني.

ووفقاً لصحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، يتضمن العقد الجديد شرطاً جزائياً بقيمة 95 مليون يورو تقريباً، ما يشير إلى أن الدولي الإسباني قد ينتقل إلى برشلونة أو ميونيخ أو أي نادٍ أوروبي آخر إذا قرر الرحيل قريباً، لكن في الوقت الحالي، يسعد مشجعو بلباو ببقاء نجمهم بعقد مثير، ليس من حيث مدته فحسب، بل لأنه أيضاً الأطول في عالم كرة القدم.

في الواقع، تجاوز عقد وليامز، الذي يمتد لعشر سنوات، عقد إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ليصبح الأطول في عالم كرة القدم، وكان اللاعب النرويجي الموهوب يملك أطول عقد عندما وقّع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي في يناير الماضي، لمدة 9 سنوات أقل بعام من عقد وليامز مع بلباو.

وليس من المفاجئ، عند الانتقال إلى قائمة اللاعبين ذوي أطول العقود في كرة القدم الأوروبية، أن نجد أن لاعبي نادٍ واحد فقط يهيمنون عليها، ويهيمن تشيلسي على قائمة اللاعبين الذين لديهم أطول عقود في كرة القدم الأوروبية، بـ6 عقود تمتد إلى 8 سنوات تنتهي في عام 2033، وذلك لنجوم الفريق الأول، كول بالمر، ونيكولاس جاكسون، والوافد الجديد جواو بيدرو، واللاعبين الشباب الواعدين، داريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز، ولدى النادي اللندني أيضاً لاعبون بعقود تمتد إلى 7 سنوات، هما لاعب الوسط إنزو فرنانديز، وحارس المرمى مايك بيندرز، وينضم إليهما بنفس عدد السنوات اثنان من زملاء ويليامز في فريق بلباو وهما، داني فيفيان وأويهان سانسيت.

أطول العقود بالسنوات

1- نيكولاس ويليامز: 10

2- إيرلينج هالاند: 9

3- كول بالمر: 8

4-نيكولاس جاكسون: 8

5- جواو بيدرو: 8

6- داريو إيسوجو: 8

7- مامادو سار: 8

8- كيندري بايز: 8

9- إنزو فرنانديز: 7

10- مايك بيندرز: 7

11- داني فيفيان: 7

12- أويهان سانسيت: 7