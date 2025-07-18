الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وليامز يتفوق على هالاند في «العقد الأطول»!

وليامز يتفوق على هالاند في «العقد الأطول»!
18 يوليو 2025 13:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)


أعلن أتلتيك بلباو عن توقيع عقد جديد مع جناحه الشاب نيكولاس وليامز، وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب الشاب، وهو يرسم أرقام «2035» على جدارية له في المدينة، معلناً توقيع عقد جديد لمدة 10 سنوات مع النادي الإسباني.
ووفقاً لصحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، يتضمن العقد الجديد شرطاً جزائياً بقيمة 95 مليون يورو تقريباً، ما يشير إلى أن الدولي الإسباني قد ينتقل إلى برشلونة أو ميونيخ أو أي نادٍ أوروبي آخر إذا قرر الرحيل قريباً، لكن في الوقت الحالي، يسعد مشجعو بلباو ببقاء نجمهم بعقد مثير، ليس من حيث مدته فحسب، بل لأنه أيضاً الأطول في عالم كرة القدم.
في الواقع، تجاوز عقد وليامز، الذي يمتد لعشر سنوات، عقد إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ليصبح الأطول في عالم كرة القدم، وكان اللاعب النرويجي الموهوب يملك أطول عقد عندما وقّع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي في يناير الماضي، لمدة 9 سنوات أقل بعام من عقد وليامز مع بلباو.
وليس من المفاجئ، عند الانتقال إلى قائمة اللاعبين ذوي أطول العقود في كرة القدم الأوروبية، أن نجد أن لاعبي نادٍ واحد فقط يهيمنون عليها، ويهيمن تشيلسي على قائمة اللاعبين الذين لديهم أطول عقود في كرة القدم الأوروبية، بـ6 عقود تمتد إلى 8 سنوات تنتهي في عام 2033، وذلك لنجوم الفريق الأول، كول بالمر، ونيكولاس جاكسون، والوافد الجديد جواو بيدرو، واللاعبين الشباب الواعدين، داريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز، ولدى النادي اللندني أيضاً لاعبون بعقود تمتد إلى 7 سنوات، هما لاعب الوسط إنزو فرنانديز، وحارس المرمى مايك بيندرز، وينضم إليهما بنفس عدد السنوات اثنان من زملاء ويليامز في فريق بلباو وهما، داني فيفيان وأويهان سانسيت.

أخبار ذات صلة
بيروني من مانشستر سيتي إلى كومو
أفضل هدافي أندية الدوري الإنجليزي!

أطول العقود بالسنوات
1- نيكولاس ويليامز: 10
2- إيرلينج هالاند: 9
3- كول بالمر: 8
4-نيكولاس جاكسون: 8
5- جواو بيدرو: 8
6- داريو إيسوجو: 8
7- مامادو سار: 8
8- كيندري بايز: 8
9- إنزو فرنانديز: 7
10- مايك بيندرز: 7
11- داني فيفيان: 7
12- أويهان سانسيت: 7

 

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيك بلباو
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
كول بالمر
آخر الأخبار
أعمال فنية إماراتية تتألق في معارض فنية عالمية بدعم من بنك إتش إس بي سي وبالشراكة مع معرض "فن أبوظبي"
اقتصاد
أعمال فنية إماراتية تتألق في معارض فنية عالمية بدعم من بنك إتش إس بي سي وبالشراكة مع معرض "فن أبوظبي"
اليوم 14:03
بيروني من مانشستر سيتي إلى كومو
الرياضة
بيروني من مانشستر سيتي إلى كومو
اليوم 13:58
بوجاتشار وفينيجارد.. «صراع تاريخي» في طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار وفينيجارد.. «صراع تاريخي» في طواف فرنسا
اليوم 13:53
زلزال يهز نابولي
الأخبار العالمية
زلزال يهز نابولي
اليوم 13:50
هزاع بن زايد:  التوقيع على "وثيقة الاتحاد" ذكرى غالية على قلوب الإماراتيين
علوم الدار
هزاع بن زايد: التوقيع على "وثيقة الاتحاد" ذكرى غالية على قلوب الإماراتيين
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©