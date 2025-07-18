الأهلي يستبعد 6 لاعبين

القاهرة (د ب أ)



غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى تونس، لخوض فترة إعداد، استعداداً للموسم الجديد.

وذكر النادي عبر مركزه الإعلامي أن الجهاز الفني وضع برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي تتخلله مواجهتا الملعب التونسي والبنزرتي.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأهلي استبعد الفلسطيني وسام أبوعلي بسبب عقوبة نتيجة التمرد لغيابه عن التدريبات.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «إن قائمة الغيابات عن المعسكر ضمت إمام عاشور ومروان عطية للإصابة وكريم نيدفيد وأحمد عبدالقادر ومصطفى مخلوف لأسباب فنية».