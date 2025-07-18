«أنماط» يتألق «تحت المطر»!



عصام السيد (أبوظبي)



يتمنى المدرب أوين بوروز أن يهطل المطر، قبل أن يُحدد خططه المقبلة لجواد شادويل «أنماط»، حيث اختتم الجواد ذو السنوات السبع الموسم الماضي بأداء رائع، عندما هزم «كالانداجان»، ليفوز بسباق «تشامبيون ستيكس» في أسكوت، واضطر هذا الموسم للاكتفاء بالمركز الثاني مرتين في سباقي «تاترسالز جولد كب» و«برينس أوف ويلز ستيكس».

وشعر بوروز بأن المشاركة في سباق «كورال-إكليبس» في سانداون لم تكُن كما يريد، فتراجع عن هذا الموعد، ويريد بعض الأرضيات اللينة، قبل إعادة ابن «أوتاد» إلى مضمار السباق.

وقال: «إنه بخير ونتمنى فقط هطول بعض الأمطار في مرحلة ما، لا أشعر بأنه أخطأ في أيٍّ من السباقين، ظننت أن الأرضية كانت سريعة بعض الشيء في سانداون، وعندما تحولت من جيدة إلى صلبة في بعض الأماكن، فرحت لأنني لم أغامر».

وأضاف: «نعمل حالياً على بعض التدريبات بعد العودة من آسكوت، وهو في حالة جيدة، لذا سيكون من الجيد لو هطلت بعض الأمطار وتمكنّا من إعادته إلى السباق».

وقال: «نُلقي نظرة على سباق جودمونت الدولي، ويعتمد ذلك على حالة الأرضية، ومن الواضح أن هناك سباق أيرلندا (سباق أيرش شامبيون ستيكس) أيضاً، ولكن هذا لن يُقام قبل سبتمبر، لذا علينا الانتظار».

وأضاف: «أعتقد أن هناك بعض الأمطار في نهاية هذا الأسبوع، ولكن إلى متى يستمر ذلك، من يدري؟ علينا أن نتعامل مع الأمر بحذر».

ومن المرجح أن يبقى رفيق إسطبله «رموز» ضمن فئة التكافؤ، بعد أن رفع وزنه بمقدار 4 أرطال، بعد فوزه في سباق جون سميث ريسينج هانديكاب في يورك.

وحقق ابن «بلو بوينت» ثلاثة انتصارات من أصل أربعة، وكانت هزيمته الوحيدة على مستوى المجموعات في سباق جيرسي ستيكس، ويحرص بوروز على الاستفادة القصوى من تصنيفه في الوقت الحالي.