بوجاتشار وفينيجارد.. «صراع تاريخي» في طواف فرنسا



عمرو عبيد (القاهرة)

لم يعرف طواف فرنسا «صراعاً ثُنائياً» شرساً، امتد لسنوات طويلة، مثلما يحدث في الحقبة الحالية بين الدرّاجيْن، تادي بوجاتشار وجوناس فينيجارد، ورغم انطلاق السباق الفرنسي الدولي منذ 122 عاماً، إلا أن «المبارزات الثُنائية» الشهيرة التي جرت عبر تاريخه، لم تستمر بنفس الشراسة والقوة والتقارب لسنوات متتالية، كما يدور حالياً بين «السلوفيني» و«الدنماركي» منذ 5 سنوات.

بطل العالم ونجم فريق «الإمارات - إكس آر جي»، تادي بوجاتشار، عاد لصدارة الطواف الفرنسي بعد «المرحلة 12»، بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن جوناس فينيجارد، نجم فريق فيسما، ليُعيدا إلى الأذهان نهاية المعركة الفرنسية في نُسخة 2024، التي حسمها بوجاتشار بفارق 6 دقائق و17 ثانية عن فينيجارد، وكان الدنماركي قد حصد لقب السباق الفرنسي مرتين متتاليتين في 2022 و2023، على حساب بوجاتشار، الذي سبق له التغلّب على غريمه في نُسخة 2021، في أولى مشاهد هذا «الصراع الثُنائي» المُثير، الذي بدأ قبل 5 سنوات، ولا يزال مُشتعلاً حتى الآن.

ورغم عراقة تاريخ طواف فرنسا، فإن المعركة الحديثة الحالية بين بوجاتشار وفينيجارد، لم يكن لها مثيل قط طوال 122 عاماً، لاسيما في الحقبة القديمة التي امتدت بين مطلع القرن الماضي، حتى نهاية فترة «الستينيات»، إذ شهد السباق الفرنسي منافسة ثُنائية بين البلجيكي فيرمين لامبوت والفرنسي جان ألافيون، خلال الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى، ووقتها فاز لامبوت بلقبي 1919 و1922 على حساب ألافيون في كل مرة.

في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بدأت تظهر تلك المعارك الثُنائية بصورة أكثر وضوحاً واستمراراً، بعدما بدأها «الأسطوري» إيدي ميركس مع غريمه الشرس، جوب زوتيميلك، وتفوّق البلجيكي مرتين متتاليتين على حساب الهولندي، في سباقي 1970 و1971، وكان الفارق بينهما 12 دقيقة ثم 9 دقائق على الترتيب.

وبعدها جاء الدور على جوب زوتيميلك لمقارعة الفرنسي بيرنار إينو، في 3 نُسخ، 1978 و1979 و1982، لكن الغلبة بقيت لمصلحة إينو في البطولات الثلاث، والطريف أن الهولندي «جوب» لم يتمكن من الفوز بسباق فرنسا إلا مرة واحدة فقط، عام 1980، عندما أصيب إينو وغادر السباق بعد «أزمة شهيرة»، وكان إيدي ميركس قد اعتزل بالفعل.

بيرنار إينو كان على موعد لاحق مع صراع آخر، استمر لمدة عامين متتاليين، لكنه كان أكثر حدة وإثارة، حيث فاز بطواف فرنسا عام 1985 على حساب الأميركي جريج ليموند، بفارق دقيقة واحدة و42 ثانية، قبل أن يرد الأميركي الدين له في بطولة 1986 مُباشرة، عندما حصد اللقب بفارق 3 دقائق و10 ثانٍ عن إينو.

وفي مطلع القرن الحالي، اشتعلت معركة مثيرة جداً بين الأميركي لانس أرمسترونج والألماني يان أولريتش، انتزع خلالها أرمسترونج لقب طواف فرنسا في 3 نُسخ، 2000 و2001 و2003، وحلّ أولريتش وصيفاً في كل مرة، وصحيح أنه تم سحب تلك الألقاب وإلغاء جميع نتائج السباق الفرنسي بين 1999 و2005، بسبب أزمات المُنشطات الشهيرة الخاصة بالدرّاج الأميركي، إلا أن الغريب أن تلك «الفضائح» نالت الثُنائي، وتعرض يان لما لاقاه لانس في نُسخة 2005 وبطولات أخرى!

وفي الحقبة الحديثة، وقبل ذلك الصراع الناري بين بوجاتشار وفينيجارد، شهد السباق الفرنسي «مُبارزة ثُنائية» في نُسختي 2013 و2015، كان بطلاها البريطاني كريستوفر فروم والكولومبي نيرو كوينتانا، حيث فاز «كريس» في المرتين على حساب نيرو، بفارق 4 دقائق و20 ثانية، ثم دقيقة واحدة و12 ثانية.