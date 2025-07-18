بيروني من مانشستر سيتي إلى كومو



مانشستر (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انضمام لاعبه ماكسيمو بيروني، إلى كومو الإيطالي بشكل دائم بقيمة تصل إلى 13 مليون جنيه إسترليني «15 مليون يورو».

وكان بيروني انضم لمانشستر سيتي قادماً من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني في يناير 2023، وشارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث في الشهر التالي، قبل أن يقضي موسماً على سبيل الإعارة مع لاس بالماس، الناشط بالدوري الإسباني.

أعير اللاعب الأرجنتيني «22 عاماً» إلى كومو الموسم الماضي، ليثبت جدارته مع الفريق الإيطالي، الذي أنهى مسيرته في الدوري المحلي بالمركز العاشر خلال الموسم المنصرم.

وقال بيروني في تصريحات، أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «انتهت مسيرتي مع النادي، لكنني أود أن اشكر الجميع في النادي على دعمهم وتوجيههم خلال فترة وجودي معهم، ومتحمس لهذه المغامرة الجديدة، وأتمنى للمدرب جوارديولا واللاعبين كل التوفيق في المستقبل».