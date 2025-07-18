خورفكان ينظم «النسخة الثانية» من «برفقة والدي»

فيصل النقبي (خورفكان)

نظم نادي خورفكان النسخة الثانية من مبادرة «برفقة والدي»، الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر أنشطة رياضية وتفاعلية تجمع الآباء بأبنائهم، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل المجتمعي.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أولياء الأمور في البرامج الصيفية، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز مفهوم التلاحم الأسري.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الآباء الذين شاركوا أبناءهم في مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية والرياضية، ما أضفى طابعاً إيجابياً وذكريات متميزة لدى المشاركين.

وأكد أحمد حسن النقبي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة لبرنامج «صيف الشارقة الرياضي» في خورفكان، أن المبادرة تجسد رؤية النادي في تقديم تجربة صيفية متكاملة تمزج بين المتعة والتربية، مشيراً إلى أن لحظات التفاعل بين الآباء والأبناء كانت مؤثرة وملهمة، وتعكس أهمية إشراك الأسرة في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

وتنوعت فعاليات المبادرة بين تحديات رياضية وألعاب جماعية ركزت على مفاهيم التعاون والثقة والتشجيع المتبادل، ما أسهم في ترسيخ العلاقات الأسرية، وتعزيز روح الفريق بين أفراد الأسرة.

وتُعد «برفقة والدي» إحدى المبادرات النوعية التي يطرحها نادي خورفكان ضمن استراتيجيته الصيفية، الرامية إلى تنمية النشء، وتحقيق التواصل الأسري، من خلال الرياضة والأنشطة المجتمعية الهادفة.