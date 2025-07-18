من هو سفيري نيبان؟ سيتي يتعاقد مع موهبة نرويجية بعمر 18 عاماً



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل مانشستر سيتي تعاقداته الصيفية، واتجهت جهوده إلى النرويج للتعاقد مع نجم روزنبورج، سفيري نيبان، حتى صيف 2030، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً حالياً 12 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأغلى في الدوري النرويجي.

وأفادت التقارير بأن أستون فيلا كان يتصدر سباق التعاقد مع نيبان سابقاً، ووفقاً لموقع «ذا أثليتيك»، أجرى نيبان محادثات مع نادي برمنجهام في الشتاء قبل أن يقرر البقاء في الدوري النرويجي، ومع ذلك، كان فيلا يأمل في الاتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب خط الوسط، وإبرام صفقة للتعاقد معه هذا الصيف.

قبل اهتمام فيلا باللاعب، أفادت التقارير بأن أرسنال كان يعمل أيضاً على صفقة لضم موهبة روزنبورج، مع وضع نيبان في عين الاعتبار، ليقدم دوراً مساعداً لمارتن أوديجارد الموسم المقبل كصانع ألعاب احتياطي في فريق ميكيل أرتيتا.

يُعتبر نيبان أحد أبرز المواهب الواعدة في أوروبا، حيث ظهر لأول مرة في الدوري النرويجي عام 2022 وهو في الـ15 من عمره فقط، 6 لاعبين فقط لعبوا في سن أصغر، وكان أوديجارد أصغرهم.

وفي مايو 2023، أصبح نيبان أصغر لاعب يسجل في مباراة بالدوري مع روزنبورج بعمر 16 عاماً و145 يوماً فقط، فما هو نوع اللاعب الواعد الذي تعاقد معه مانشستر سيتي، وما هو سقف طموحات نيبان؟ ومن هو سفيري نيبان؟

شارك نيبان في أكثر من 70 مباراة مع الفريق الأول لنادي روزنبورج، ويتمتع بسجل رائع للاعب وسط مراهق، في تلك المباريات، سجل 14 هدفاً، وقدّم 11 تمريرة حاسمة، و في الدوري وحده، بلغ متوسط تسجيله هدفاً أو تمريرة حاسمة كل 178 دقيقة، وهو سجل رائع للاعب وسط محوري.

كما مثّل منتخب النرويج في جميع الفئات العمرية، من فئة تحت 15 عاماً وحتى فئة تحت 21 عاماً، وفي مثل هذه السن المبكرة، لا يزال مركز نيبان النهائي غير محدد. وقد استُخدم في أدوار متنوعة في النرويج، حيث استُخدم كلاعب «رقم 9 وهمي»، وكلاعب خط وسط مهاجم، مع أن مركز العمق يناسبه أكثر بكثير، ويبدو أن بنيته الجسدية لا تزال في طور النمو، وقد عانى بعض المشاكل المتنامية في بداية الموسم، ما صعّب عليه الانطلاق، حيث كان أداؤه متذبذباً في ذلك الوقت.

ولعب نيبان 44 مباراة كلاعب خط وسط مركزي، و7 مباريات كمهاجم مركزي، و4 مباريات كلاعب خط وسط مهاجم. وبناء على حاجة بيب جوارديولا لتعزيزات في فريقه، قد يعتمد تطوره المستقبلي على المركز الذي يحتاجه مانشستر سيتي.

هالاند وأوديجارد.. والآن نيبان؟

وفي حين أن قلة من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز يعرفون الكثير عن لاعب خط الوسط الشاب، فليس من المفاجئ أن نرى ما لا يقل عن 3 عمالقة إنجليزيين يتنافسون على ضم لاعب واعد جديد من النرويج، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدولة الاسكندنافية حاضنة للاعبين المتميزين، وهذا يتجلى بوضوح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سواءً كان ساندر بيرج في فولهام، أو يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون، أو أوديجارد مع أرسنال، أو إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، يبدو أن نيبان قادم من مجموعة متنامية من اللاعبين النرويجيين من الطراز الرفيع.