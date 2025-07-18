خلفان مبارك.. إعادة الاكتشاف في «السماوي»



مراد المصري (أبوظبي)

يبدأ خلفان مبارك رحلة إعادة اكتشاف نفسه مجدداً في الملاعب، بعد انضمامه إلى صفوف بني ياس في صفقة انتقال كلاعب حر، عقب رحيله بالتراضي عن صفوف الجزيرة، وهو النجم الموهوب الذي عانى من الإصابات التي عطلت مسيرته، إلا أنه يتطلع للعودة إلى أعلى المستويات بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك خلفان مبارك مسيرة حافلة بالأرقام، حيث خاض 33 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، إلى جانب تقديمه 99 مساهمة تهديفية في 199 مباراة في صفوف الجزيرة، وسجل 40 هدفاً، وصنع 59.

ويعتبر اللاعب الذي أكمل عامه الـ30، من أصحاب الأدوار المتعددة في وسط الميدان، ويتميز بقدرته على صناعة الألعاب بشكل خاص، ويأتي التعاقد معه في توقيت مهم مع سعي بني ياس لرفع سقف الطموحات في الموسم المقبل، حيث أنجزت إدارة «السماوي» العديد من الصفقات المهمة في الفترة الماضية.

وضم بني ياس كلاً من الأوزبكي أكمل موزجوفوي، والنيجيري سافيو جودوين والإيفواري إسماعيل توري، والمالي محمدو كمارا والكاميروني لونيل وامبا، والإنجليزي براد يانج.

ويواصل الفريق المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يقيمه حالياً في صربيا، ويتضمن التدريبات اليومية، وخوض عدد من المباريات الودية.