الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خلفان مبارك.. إعادة الاكتشاف في «السماوي»

خلفان مبارك.. إعادة الاكتشاف في «السماوي»
18 يوليو 2025 16:00


مراد المصري (أبوظبي)
يبدأ خلفان مبارك رحلة إعادة اكتشاف نفسه مجدداً في الملاعب، بعد انضمامه إلى صفوف بني ياس في صفقة انتقال كلاعب حر، عقب رحيله بالتراضي عن صفوف الجزيرة، وهو النجم الموهوب الذي عانى من الإصابات التي عطلت مسيرته، إلا أنه يتطلع للعودة إلى أعلى المستويات بداية من الموسم المقبل.
ويمتلك خلفان مبارك مسيرة حافلة بالأرقام، حيث خاض 33 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، إلى جانب تقديمه 99 مساهمة تهديفية في 199 مباراة في صفوف الجزيرة، وسجل 40 هدفاً، وصنع 59.
ويعتبر اللاعب الذي أكمل عامه الـ30، من أصحاب الأدوار المتعددة في وسط الميدان، ويتميز بقدرته على صناعة الألعاب بشكل خاص، ويأتي التعاقد معه في توقيت مهم مع سعي بني ياس لرفع سقف الطموحات في الموسم المقبل، حيث أنجزت إدارة «السماوي» العديد من الصفقات المهمة في الفترة الماضية.
وضم بني ياس كلاً من الأوزبكي أكمل موزجوفوي، والنيجيري سافيو جودوين والإيفواري إسماعيل توري، والمالي محمدو كمارا والكاميروني لونيل وامبا، والإنجليزي براد يانج.
ويواصل الفريق المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يقيمه حالياً في صربيا، ويتضمن التدريبات اليومية، وخوض عدد من المباريات الودية.

أخبار ذات صلة
مواعيد مباريات أول جولتين في «أدنوك للمحترفين»
31 لاعباً في معسكر «فخر أبوظبي» بإسبانيا
بني ياس
السماوي
الجزيرة
انتقالات اللاعبين
آخر الأخبار
الاتحاد للطيران ترحب بـ20 مليون مسافر وأكثر من 100 طائرة
اقتصاد
الاتحاد للطيران ترحب بـ20 مليون مسافر وأكثر من 100 طائرة
اليوم 16:43
«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي
الرياضة
«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي
اليوم 16:30
دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية
الرياضة
دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية
اليوم 16:10
خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن
اليوم 16:08
فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»
علوم الدار
فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©