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الرياضة

«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي

«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي
18 يوليو 2025 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أسدل نادي أبوظبي للرياضات المائية الحلقة الأولى من المعسكر الصيفي المجتمعي الذي أقيم في الظفرة بمدرسة بينونة بمدينة غياثي، ضمن البرنامج المجتمعي للنادي، واستفاد أكثر من 70 مشاركاً من الجنسين من التدريبات التي استمرت لمدة 3 أسابيع، وركزت على تعزيز مهارات السباحة، وتعزيز نمط الحياة الصحي.
كما أنهى النادي أيضاً الحلقة الأولى من المعسكر الصيفي المجتمعي في أبوظبي بمسبح مدرسة الاتحاد في البطين بمشاركة 65 مشاركاً من الجنسين، الذين استفادوا من التدريبات على مدار 3 أسابيع، ويهدف هذا البرنامج إلى خدمة المجتمع، وزيادة قاعدة المشاركة، وتعزيز الصحة العامة، وتعليم السباحة.
ومن المقرر أن يقيم النادي أيضاً مهرجان مبادرة «صيفك علينا»، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد، وذلك اليوم وغد، بالمسبح في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، يومياً من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، وسجل أكثر من 150 مشاركاً في هذه المبادرة التي ستضم مسابقات تفاعلية وأنشطة مائية وترفيهية ومجتمعية وتوعوية لخدمة أبناء مدينة محمد بن زايد.
كما يستعد النادي لإطلاق برنامج «موجة أمان»، بمناسبة اليوم العالمي للحد من الغرق الجمعة المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإنقاذ وبروفيشنال للخدمات الرياضية، وذلك لرفع مستوى الوعي حول مخاطر الغرق، وأهمية تعليم وتدريب السباحة، وتعليم المشاركين مهارات أساسية للإنقاذ والسلامة المائية.
كما ينتظم فريق السباحة بالنادي للناشئين والشباب في معسكرات تدريب داخلية في أبوظبي والعين، تمهيداً للمشاركة في المعسكر الخارجي المقرر إقامته في تايلاند بمركز ثانيا بورو المعتمد من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، حيث سيشارك الفريق في معسكر من 24 يوليو وحتى 10 أغسطس.
وتعتبر المعسكرات الصيفية مهمة لتعزيز الصحة، وبناء الصداقات، وغرس المهارات الأساسية للسباحة في المشاركين، ما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من رسالة النادي في خدمة المجتمع.

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