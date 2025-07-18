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الرياضة

البطائح يتعادل سلبياً في «الودية الأولى» بالمعسكر الصربي

البطائح يتعادل سلبياً في «الودية الأولى» بالمعسكر الصربي
18 يوليو 2025 17:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تعادل فريق البطائح سلبياً في تجربته الودية الأولى ضد فريق ييدينستفو، أحد الفرق التي كانت تلعب الموسم الماضي بالدوري الممتاز الصربي، وذلك في المعسكر الذي يقيمه فريق البطائح حالياً في صربيا، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وسوف يلعب «الراقي»، مباراته الودية الثانية الاثنين المقبل مع فريق بيوجراد الصربي أيضاً.
وفي المباراة الودية الأولى قام فرهاد مجيدي مدرب البطائح بتجربة جميع اللاعبين، وقدم الفريق مباراة جيدة في ظل أنها تجربة ودية أولى، وأرد المدرب التعرف على مستوى لاعبيه الجدد، ويتميز «الراقي»، في الموسم الجديد بحالة الاستقرار الفني والإداري بين صفوفه، سواء من خلال التجديد مع الجهاز الفني، لموسمين مقبلين، وكذلك استمرار الجزء الأهم والأبرز من اللاعبين الأجانب، مع استقدام بعض العناصر الجديدة من اللاعبين المواطنين والذين سيلعبون دوراً مهماً في الموسم المقبل.

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