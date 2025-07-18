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الرياضة

دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية

دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية
18 يوليو 2025 16:10

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعرب الهولندي راينير دي ريدر، المقاتل في منصة «يو إف سي»، عن امتنانه للدعم الذي وجده في العاصمة أبوظبي، والفرص التي توفّرت له في بطولات «محاربي الإمارات»، ذاكراً أنها أعادته للواجهة العالمية، كاشفاً عن التحول الكبير الذي طرأ على مسيرته الرياضية خلال العام الماضي، وكيف استطاع تحقيق نجاحات لافتة بفضل دعم بعض الأشخاص المؤثرين في حياته.
جاء ذلك خلال زيارة دي ريدر إلى مقر شركة بالمز الرياضية المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس اللجنة المنظمة، في الوقت الذي يستعد فيه المقاتل الهولندي لمواجهة مرتقبة أمام روبرت ويتيكر، البطل السابق لوزن الوسط في بطولة يو إف سي، وذلك ضمن الحدث الرئيسي للبطولة.
وقال دي ريدر، البالغ من العمر 34 عاماً، إنه استغل كل فرصة أُتيحت له للارتقاء بمسيرته في الفنون القتالية المختلطة، بعد أن تجاوز مشكلة قانونية مع منصة «شامبيون ون»، وأوضح أنه تمكن من المشاركة في النسخة 51 من بطولة محاربي الإمارات، وحقق فوزاً مثيراً من الجولة الأولى رفع معنوياته وأعاد إليه الثقة.
وأشار دي ريدر إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها أبوظبي في قلبه، وأضاف: الدعم الذي تلقيته من فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعلي عبدالعزيز، مدير أعمال البطل العالمي حبيب نور محمدوف، كان له دور محوري في نجاحي، أنا ممتن جداً لما قدماه لي من دعم ومساندة، لن أنسى مواقفهما نهائياً، بفضلهما حصلت على فرصة المشاركة في بطولة محاربي الإمارات، وعلى الرغم من الضغوط التي واجهتها مع المحامين والقضايا، تمكنت من إنهاء النزال لصالحي من الجولة الأولى.
ويستعد دي ريدر حالياً لمواجهة ويتيكر، وقال: أنا أقوى من أي وقت مضى، وأشعر بجاهزية تامة، بذلت جهداً كبيراً في تدريباتي في فلوريدا، وأنا مستعد لهذه المواجه، وأبان أنه يتدرب أيضاً في «مركز حبيب جيم» في أبوظبي، الذي وصفه بأنه «المنشأة المثالية للتدريب في الشرق الأوسط».
يُذكر أن دي ريدر بدأ مسيرته في الفنون القتالية المختلطة عام 2013، ويحمل الحزام الأسود في الجودو والجيوجيتسو. وكان قد فاز بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية للجيوجيتسو عام 2014، وهو ما يعزّز ارتباطه الخاص بالعاصمة الإماراتية.
من جانبه، قال فؤاد درويش عن مسيرة البطل الهولندي إن دي ريدر يتمتع بعزيمة قوية، وقد جاءنا حاملاً حلمه ومستقبله، واضعاً ثقته الكاملة فينا، منذ تلك اللحظة، أكدت له أننا سندعمه ونقف خلفه.
وأضاف: أظهر دي ريدر الكثير من الطموح والرغبة في القتال رغم العقبات القانونية التي واجهها، ونحن واثقون من أنه سيكون مصدر إلهام للكثيرين في المستقبل، سعداء بزيارته لنا في الشركة، والأجمل أن نراه يتدرّب في صالة حبيب جيم، منذ لقائنا الأول أصبح جزءاً من أسرتنا.

 

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