بلاتيني «ضحية السرقة»!



باريس (أ ف ب)



وقع أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي «اليويفا» السابق، ضحية للسرقة في فيلته الواقعة في كاسي (بوش-دو-رون)، جنوب شرق مرسيليا، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على التحقيق.

وأكد هذا المصدر ما كشفته في وقت سابق إذاعة «أر تي أل» بأن اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي «72 مباراة دولية بين عامي 1976 و1987» سمع ضجيجاً في حديقته صباح الجمعة.

ووجد بلاتيني «70 عاماً» نفسه في مواجهة رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء لاذ بالفرار، بعدما تمكن من سرقة العديد من الجوائز الرياضية، معظمها كؤوس وميداليات.

ويعتبر بلاتيني من أبرز النجوم في تاريخ فرنسا والكرة الأوروبية، وتُوج خلال مسيرته بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاث مرات متتالية «1983، 1984 و1985»، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة مع يوفنتوس الإيطالي عام 1985.

أما على صعيد المنتخب الفرنسي الذي أشرف أيضاً على تدريبه، توّج بلاتيني بطلا لأوروبا عام 1984، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم مرتين عامي 1982 و1986.

ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي من 2007 حتى 2015، حين أوقف عن أي نشاط كروي حتى 2023، بسبب تلقيه دفعة غير مشروعة من رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» السويسري جوزف بلاتر الذي أوقف للسبب عينه.