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الرياضة

كروس يحذّر الشباب: كرة القدم «عالم افتراضي»!

كروس يحذّر الشباب: كرة القدم «عالم افتراضي»!
18 يوليو 2025 17:52

 
روستوك (د ب أ)

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حصل النجم الدولي الألماني السابق توني كروس، على وسام الاستحقاق من ولاية مكلنبورج فوربومرن الشرقية، تقديراً لجهوده الاجتماعية في المنطقة.
وكرمت مانويلا شفسيج، رئيسة وزراء الولاية، اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك في ملعب بمدينة جرايفسفالد في مسقط رأسه، حيث لعب هناك حتى بلغ الـ12 من عمره.
وأشادت شفسيج بالدور الاجتماعي لكروس، والذي ساعد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وآباءهم وذلك من خلال مؤسسته التي قام بإنشائها عام 2015 والتي تستفيد منها كذلك كلية الطب بجامعة جرايفسفالد.
وقال أوي رويتر، المدير الطبي للمؤسسة: «توني كروس ليس مجرد لاعب كرة قدم موهوب فقط، لكنه داعم كبير أيضاً لعيادتنا لطب الأطفال».
وأضاف: «قدّم لنا الدعم لعدة سنوات من خلال مؤسسته، أرى أنه من الرائع أن لاعباً مشهوراً وناجحاً مثله يفكر دائماً في رعاية الأطفال في مسقط رأسه».
وكان كروس، الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي، متواجداً في جرايفسفالد لحضور عيد ميلاد جده الـ90، والذي حضر كذلك الحفل مع باقي أفراد عائلته.
وحضر ما يقرب من 600 طفل وشاب الحفل، وقال كروس لهم إن لعب كرة القدم يتطلب المزيد من العمل والتدرب، محذراً إياهم بأن كرة القدم هي عالم افتراضي وليست عالماً حقيقياً، وقال كروس: «ساعدتني المؤسسة على التعرف على الأولويات والأمور الهامة». 

 

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