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الرياضة

ميلان يضم حارساً احتياطياً!

ميلان يضم حارساً احتياطياً!
18 يوليو 2025 18:08

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع حارس المرمى بيترو تيرشيانو لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لـ12 شهراً أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الحارس البالغ من العمر 35 عاماً انضم للفريق قادماً من فيورنتينا، والذي انضم إليه عام 2019 .
ومن المتوقع أن يكون تيرشيانو حارساً احتياطياً للفرنسي مايك مانيان، وهو الحارس الأساسي في فريق المدرب ماسيمليانو أليجري.
وجاء ضم تيرشيانو بعد عودة الحارس الآخر ماركو سبورتيلو إلى أتالانتا، ليلجأ ميلان سريعاً إلى سد تلك الفجوة.
وخاض تيرشيانو عشر مباريات مع فيورنتينا الموسم الماضي، وجاءت أغلب تلك المشاركات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي.

الدوري الإيطالي
ميلان
فيورنتينا
أليجري
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