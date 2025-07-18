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الرياضة

نابولي يعزز هجومه بـ «إعارة»

نابولي يعزز هجومه بـ «إعارة»
18 يوليو 2025 18:21


روما (أ ف ب)

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عزز نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، هجومه بضم الدولي لورنتسو لوكا من مواطنه أودينيزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك وفق ما أعلن.
ويأتي ضم ابن الـ24 عاماً الذي سجل 20 هدفاً في 70 مباراة خاضها مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، نتيجة فشل نابولي في إقناع ليفربول الإنجليزي بتخفيض مبلغ الخمسين مليون يورو الذي يطالب به من أجل التخلي عن مهاجمه الأوروجوياني داروين نونييز بحسب التقارير الإعلامية.
وبات لوكا الذي دافع عن ألوان أودينيزي منذ 2023، بعدما مرَّ بفينتشينزا وتورينو وباليرمو وبيزا وأياكس أمستردام الهولندي، رابع لاعب ينضم إلى فريق المدرب أنتونيو كونتي هذا الصيف بعد البلجيكي كيفن دي بروين والهولندي نو لانج ولوكا ماريانوتشي.
ومن المتوقع أن ينضم لاعب خامس لتشكيلة الفريق الجنوبي بشخص المدافع الهولندي لبولونيا سام بوكوما الذي سيخضع في الساعات القليلة المقبلة للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع الفريق الجنوبي.

 

الدوري الإيطالي
نابولي
أودينيزي
ليفربول
أنطونيو كونتي
كيفين دي بروين
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