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الرياضة

لايلز: أريد الفوز بـ«زمن سريع»

لايلز: أريد الفوز بـ«زمن سريع»
18 يوليو 2025 18:23

 
لندن (د ب أ)

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يأمل العداء الأميركي نوا لايلز، بطل الأولمبياد في سباق 100 متر، في طي صفحة موسم عانى فيه من الإصابات وتقديم عرض مميز في ملعب لندن الممتلئ عن آخره السبت.
ويستعد لايلز للاشتراك في أول سباق له في هذه المسافة هذا العام، بعد تعافيه من مشكلة في الأوتار.
وتخلص لايلز، الذي بلغ الـ28 من عمره اليوم الجمعة، من خيبة الأمل التي عانى منها في الفترة الأخيرة، عقب فوزه بسباق 200 متر في موناكو نهاية الأسبوع الماضي. ويستعد لايلز الآن لتجديد منافسته مع البوتسواني ليتسيل تيبوجو في هذا السباق، الذي يقام ضمن منافسات لقاء واندا الماسي.
وقال لايلز: «لن أقول إنني أشعر بالتوتر، بل أنا متحمس أكثر من أي شيء آخر، كنت أنتظر بداية موسمي، لكن الإصابة حالت من دون ذلك».
وأوضح لايلز في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «سارت الأمور على ما يرام، أنا أسرع الآن، لنختبر ذلك أمام منافسين كبار، نريد أن نكون قادرين على المنافسة على أعلى مستوى مع أفضل اللاعبين».
وسوف يكون سباق السبت أكبر حدث رياضي ليوم واحد في العالم هذا العام، أمام حشد جماهيري قد يصل إلى 60 ألف متفرج في ملعب وستهام الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكد لايلز: «إنه بالتأكيد المكان المفضل لي، أحب الجماهير الحاشدة، خاصة عندما يكونوا متفاعلين ويرغبون في رؤية شيء مميز، وبصفتي مبدعاً، أريد أن أمنحهم عرضاً رائعاً».
واختتم النجم الأميركي تصريحاته قائلاً: «إنه أول سباق لي (مسافة 100 متر)، وأرغب دائماً في الفوز، لا ضير في تحقيق زمن سريع، أتمنى أن أحقق زمناً قدره 8: 9 ثانية، لكن الفوز هو الأهم».

 

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