شتوتجارت يرفض «العرض المُحسن» من بايرن ميونيخ



شتوتجارت (د ب أ)



انتقد وكيل أعمال المهاجم الألماني فولتمايد ناديه شتوتجارت، لعدم محاولته حتى التفاوض مع إدارة بايرن ميونيخ بشأن انتقاله، رغم تقدم النادي البافاري بعرضين كبيرين للحصول على خدمات اللاعب.

وقال داني باخمان، وكيل أعمال فولتمايد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إذا لم يكن التقدم بعرض قياسي في الدوري الألماني بقيمة 55 مليون يورو (8. 63 مليون دولار) كافياً حتى لعقد اجتماع شخصي، فإن السؤال المطروح هو ما الذي يعتبره نادي شتوتجارت بمثابة عرضاً استثنائياً، لم يكن ذلك متوقعاً».

كان باخمان يلمح إلى ألكسندر فيرلي، رئيس مجلس إدارة شتوتجارت الذي صرح مؤخراً لـ (د.ب.أ): «سنجلس إذا عرض أي نادٍ عرضاً استثنائياً لانتقال فولتمايد». ورفض شتوتجارت عرضين من البايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، بشكل فوري، علماً بأن العرض الثاني، وهو العرض المحسن، بلغت قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافات، كما يحصل شتوتجارت على 10% من قيمة انتقال فولتمايد لنادٍ آخر حال قرر البايرن الاستغناء عنه.

وذكرت تقارير إخبارية أن البايرن يدرس الآن التقدم بعرض يتجاوز 60 مليون يورو، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيقدمه، وفقاً لصحيفة «أبندتسايتونج» الألمانية، فيما ذكرت صحيفة «بيلد» في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شتوتجارت يريد الحصول على 65 مليون يورو على الأقل.

كانت أضخم صفقة أبرمت بين ناديين ناشطين بالدوري الألماني هو 43 مليون يورو دفعها فريق فولفسبورج لشالكه مقابل الظفر بخدمات جوليان دراكسلر عام 2015.

وانضم فولتمايد «23 عاماً» إلى شتوتجارت العام الماضي، في صفقة انتقال حر من نادي فيردر بريمن الألماني، حيث يرتبط بعقد مع الفريق حتى عام 2028.

وبدأ فولتمايد تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي، الذي شهد تسجيله 17 هدفاً، وساهم في فوز شتوتجارت بكأس ألمانيا، علماً بأنه خاض أول مباراتين دوليتين له مع المنتخب الألماني الأول، وساهم في وصول منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً لنهائي بطولة أوروبا للشباب بتسجيله ستة أهداف، وهو رقم قياسي في المسابقة القارية. ويبحث البايرن، بطل الدوري الألماني في الموسم المنقضي، عن تعزيز قدراته الهجومية، بعد رحيل توماس مولر وليروي ساني وماتيس تيل، كما يفتقد الفريق لنجمه جمال موسيالا لعدة أشهر بسبب إصابته بكسر في الشظية والكاحل، فيما يمكن أن يلعب فولتمايد في مركز موسيالا.