ليفربول يجهز «عرض الإقناع» لفرانكفورت!



لندن (أ ف ب)



يستعد ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للتقدم بعرض إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل إقناعه بالتخلي له عن المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكيه، بعدما فشل في ضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل، وذلك وفق ما أفادت التقارير.

وانتقل اهتمام ليفربول نحو الفرنسي البالغ 23 عاماً، بعدما وصلت مساعيه لضم أيزاك إلى حائط مسدود، لأن نيوكاسل يريد 150 مليون جنيه استرليني للتخلي عن نجمه السويدي.

ويسعى «الريدز» إلى حسم مسألة التعاقد مع الدولي الفرنسي في نهاية هذا الأسبوع، بعدما ألمح اللاعب إلى رغبته بالانتقال إلى «أنفيلد» بحسب التقارير.

ويستعد ليفربول الذي خسر مؤخراً مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير مروع، لتقديم عرض يزيد عن 70 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) لضم إيكيتيكيه الذي يثير أيضاً اهتمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

وسجل الفرنسي ما مجموعه 26 هدفاً في 64 مباراة خاضها مع فرانكفورت في كافة المسابقات، بينها 22 الموسم الماضي، منذ انضمامه إليه من باريس سان جيرمان في بداية عام 2024.

ويُعتقد أيضاً أن ليفربول على استعداد لبيع المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز.

وأنفق ليفربول هذا الصيف 116 مليون جنيه استرليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونج والمجري ميلوش كيركيز.

كما انضم حارس المرمى الجورجي جيورجي مامارداشفيلي أيضاً إلى فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت منذ نهاية الموسم الماضي بعد موافقته على انتقاله إليه من فالنسيا الإسباني في 2024.