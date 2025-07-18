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الرياضة

ليفربول وبايرن ميونيخ يفتحان ملف دياز

ليفربول وبايرن ميونيخ يفتحان ملف دياز
18 يوليو 2025 18:51

 
ميونيخ (د ب أ)

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ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية، أن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ربما يكون مستعداً للتفاوض مع بايرن ميونخ الألماني بشأن انتقال جناحه الكولومبي لويس دياز.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول اعتبر دياز عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق، لكنها أشارت أيضاً إلى أن النادي الأحمر قد يغير رأيه، مضيفة أن المفاوضات ربما تبدأ «قريباً» إذا نجح في التعاقد مع هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.
ويرتبط دياز «28 عاماً» بعقد حتى عام 2027 مع ليفربول، لكن تقارير إخبارية كشفت عن سعيه للرحيل عن قلعة «أنفيلد»، وربما توصل لاتفاق من أجل الانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد حتى عام 2029 .
وأفادت تقارير بأن ليفربول رفض العرضين الأوليين للاستغناء عن خدمات دياز بقيمة 52 مليون يورو (60 مليون دولار) و5. 67 مليون يورو، المقدمين من عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

 

 

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