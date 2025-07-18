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الرياضة

نجم مانشستر يونايتد «ممنوع» من القيادة

نجم مانشستر يونايتد «ممنوع» من القيادة
18 يوليو 2025 18:55

 
لندن (أ ف ب)

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مُنِع نجم الوسط السابق لمانشستر يونايتد وليفربول والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بول إينس من القيادة لمدة عام مع تغريمه 7085 جنيهاً إسترلينياً، وذلك لارتكابه مخالفة القيادة.
وأقر إينس، البالغ حالياً 57 عاماً، بقيادة سيارته الرباعية من نوع راينج روفر سوداء اللون فوق حد السرعة المسموح به في 28 يونيو في تشيشر.
وقال المدعي العام نايجل جونز إنه «في اليوم المذكور، شاهد عنصر في الشرطة خارج الخدمة المدعى عليه، وهو يقود سيارة يُعتقد أنها كانت تنحرف عن الطريق»، مضيفاً أن سيارة إينس انحرفت واصطدمت بأعمدة، مما تسبب في انفجار إطارين.
وأفاد محامي إينس، فرانك رودجرز، بأنه «يجد موكلي نفسه اليوم يواجه التداعيات الهائلة للمنع (عن القيادة)، لكنه يُقر بأنه لا يلوم سوى نفسه على ذلك».
وخاض إينس الذي لعب أيضاً لإنتر الإيطالي ووستهام وليفربول وميدلزبره وولفرهامبتون، 53 مباراة دولية مع إنجلترا وفاز بلقبين في الدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد عامي 1993 و1994 من ضمن ألقاب عدة أخرى أحرزها مع فريق «الشياطين الحمر» خلال دفاعه عن ألوانه بين 1989 و1995.
انتقل إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب عام 2007، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع ريدينج بين فبراير 2022 وأبريل 2023.

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