«جائزة التميز» تتصدر المشهد في صيف «شطرنج الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



يواصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سلسلة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية، عبر البرنامج الصيفي «عطلتنا غير»، والذي يتضمن العديد من البرامج النوعية المتميزة، والتي تجمع بين التطوير المؤسسي، والاحتفاء بالإنجازات، والأنشطة الثقافية والتدريبية.

ويستضيف النادي المعسكر التدريبي المشترك مع وفد عُمان يهدف تبادل الخبرات بين اللاعبين والمدربين، كما تقام بطولة الصداقة الخليجية للشطرنج التي تعزز روح التنافس الشريف، وتوطد العلاقات بين اللاعبين من الجانبين.

ونظم النادي الملتقي السنوي للموظفين ومجلس الإدارة، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وهو الملتقى الذي جمع مجلس إدارة النادي بكافة الموظفين، في بيئة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والانتماء المؤسسي، وتضمن الملتقى إطلاق مبادرة جائزة التميز السنوية الخاصة بالنادي، والتي تهدف إلى تكريم الكفاءات من الموظفين، المدربين، واللاعبين، وتحفيزهم على المزيد من العطاء والإنجاز.

وتشمل الجائزة فئات أفضل لاعب صاعد وأفضل ناشئ وأفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب، وأفضل موظف إداري وأفضل موظف خدمات مساندة، وجائزة خاصة بأولياء الأمور وهي جائزة أفضل أسرة شطرنجية، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم نهاية الموسم.

وتم إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الرسمي، والتي تعكس هوية النادي المتجددة، وتوفر تجربة رقمية متميزة وتفاعلية للزوار، وتضمن الملتقى احتفال مبسط بمناسبة فوز النادي بجائزة التميز الرياضي على مستوى الشارقة، واختتم الملتقى بجلسة حوارية مفتوحة بين الإدارة وفريق العمل، لمناقشة المقترحات والتحديات.

من ناحية أخرى، عقدت إدارة النادي اجتماعاً مع البعثة المشاركة في البطولة العربية للفئات السنية في المغرب من 20 إلى 28 يوليو الجاري، لبحث الاستعدادات النهائية، والجوانب التنظيمية والفنية للبعثة

وأكد فيصل الحمادي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الأنشطة والفعاليات غير المسبوقة التي يشهدها النادي تعود للدعم الكبير من مجلس الشارقة الرياضي، والذي يولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة خلال فصل الصيف عبر برنامج عطلتنا غير والذي يجذب الكثير من الصغار.

وأضاف أن النادي نظم رحلة معرفية وترفيهية مخصصة لمنتسبي النشاط الصيفي إلى متحف التاريخ الطبيعي، في تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تنمية معارف الأطفال في المجالات العلمية والبيئية، وترسيخ أهمية التعلم خارج الصفوف.

وحول جائزة التميز السنوية، قال الحمادي: «الجائزة خطوة نوعية في مسيرة النادي نحو تحقيق بيئة مؤسسية محفّزة، قائمة على التقدير والاعتراف بالجهود المتميزة، كما أن لجنة التخطيط الاستراتيجي نؤمن بأن كل إنجاز هو ثمرة التزام وإبداع، وهذه الجائزة ما هي إلا انعكاس لقيمنا الراسخة في دعم التميز، وتشجيع الطاقات الواعدة من موظفين ومدربين ولاعبين للمضي قدماً نحو مزيد من الإنجازات».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الاحتراف المؤسسي، وإيجاد بيئة عمل صحية تقوم على التطوير المستمر، وتقدير الجهود، وتحقيق التميز المؤسسي والرياضي في آنٍ واحد، وهو ما يعمل عليه مجلس إدارة النادي حرص على تطبيقه على أرض الواقع».