مانشستر يونايتد يوافق على التعاقد مع مبومو



لندن (أ ف ب)



وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على التعاقد مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادماً من برنتفورد في صفقة بلغت قيمتها الأولية 87 مليون دولار، في إطار جهود مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحديث خط هجوم الفريق المتعثر، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

لفت مبومو انتباه أموريم بتسجيله 20 هدفاً في 38 مباراة في «البريميرليج» بقميص برنتفورد في الموسم الماضي.

وكان توتنهام، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الذي بات يشرف عليه أخيراً توماس فرانك، مدرب برنتفورد السابق، يسعى أيضاً لضم اللاعب البالغ 25 عاماً، قبل أن يحسم اليونايتد الصفقة بعرض مغر جديد بعد رفض عرضيه السابقين.

وسيدفع نادي «الشياطين الحمر» 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية إضافات محتملة لبرنتفورد.

من المقرر أن يخضع مبومو للفحص الطبي في الوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، مع بدء اليونايتد جولته التحضيرية للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يصبح ثالث صفقات الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، لينضم في ملعب «أولد ترافورد» إلى المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا القادم من وولفرهامبتون والمدافع الشاب الباراجوياني دييجو ليون.

وبإمكان مبومو أن يشغل أدوار متعددة على الجناحين أو في قلب الهجوم، حيث تألق خلال 6 سنوات مع برنتفورد، فسجل 70 هدفاً ومرر 51 كرة حاسمة في 242 مباراة في مختلف المسابقات بعد انتقاله من تروا الفرنسي في عام 2019.

ساعد برنتفورد للصعود إلى «بريميرليغ» في عام 2021، وقاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم المنصرم.

ويسعى أموريم جاهدا لتعزيز خيارات اليونايتد الهجومية بعد موسم مُخيب للآمال، حيث خسر نهائي «يوروبا ليج» أمام توتنهام 0-1، واحتل المركز الخامس عشر في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1973-1974.

كما أفادت التقارير أن أموريم طلب من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو البحث عن نادٍ جديد، بينما من المتوقع أن يغادر ماركوس راشفورد وجايدون سانشو بعد إعارتهما إلى أستون فيلا وتشيلسي توالياً.