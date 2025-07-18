الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يوافق على التعاقد مع مبومو

مانشستر يونايتد يوافق على التعاقد مع مبومو
18 يوليو 2025 19:51

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
مادويكي يرحل عن تشيلسي


وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على التعاقد مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادماً من برنتفورد في صفقة بلغت قيمتها الأولية 87 مليون دولار، في إطار جهود مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحديث خط هجوم الفريق المتعثر، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
لفت مبومو انتباه أموريم بتسجيله 20 هدفاً في 38 مباراة في «البريميرليج» بقميص برنتفورد في الموسم الماضي.
وكان توتنهام، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الذي بات يشرف عليه أخيراً توماس فرانك، مدرب برنتفورد السابق، يسعى أيضاً لضم اللاعب البالغ 25 عاماً، قبل أن يحسم اليونايتد الصفقة بعرض مغر جديد بعد رفض عرضيه السابقين.
وسيدفع نادي «الشياطين الحمر» 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية إضافات محتملة لبرنتفورد.
من المقرر أن يخضع مبومو للفحص الطبي في الوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، مع بدء اليونايتد جولته التحضيرية للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يصبح ثالث صفقات الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، لينضم في ملعب «أولد ترافورد» إلى المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا القادم من وولفرهامبتون والمدافع الشاب الباراجوياني دييجو ليون.
وبإمكان مبومو أن يشغل أدوار متعددة على الجناحين أو في قلب الهجوم، حيث تألق خلال 6 سنوات مع برنتفورد، فسجل 70 هدفاً ومرر 51 كرة حاسمة في 242 مباراة في مختلف المسابقات بعد انتقاله من تروا الفرنسي في عام 2019.
ساعد برنتفورد للصعود إلى «بريميرليغ» في عام 2021، وقاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم المنصرم.
ويسعى أموريم جاهدا لتعزيز خيارات اليونايتد الهجومية بعد موسم مُخيب للآمال، حيث خسر نهائي «يوروبا ليج» أمام توتنهام 0-1، واحتل المركز الخامس عشر في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1973-1974.
كما أفادت التقارير أن أموريم طلب من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو البحث عن نادٍ جديد، بينما من المتوقع أن يغادر ماركوس راشفورد وجايدون سانشو بعد إعارتهما إلى أستون فيلا وتشيلسي توالياً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
برنتفورد
روبن أموريم
آخر الأخبار
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
إدارة ترامب ترفض إصلاحات منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة
اليوم 21:53
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
الترفيه
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
اليوم 21:35
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
اليوم 21:11
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
الرياضة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©