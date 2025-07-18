الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»

بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»
18 يوليو 2025 20:01

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر


حقق تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، الفوز لليوم الثاني على التوالي، في سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس»، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام.
ونجح صاحب «القميص الأصفر» من كسب المرحلة «13» المخصصة لسباق الفردي ضد الزمن، وذلك بعد أداء قوي في تخصصه على المنحدرات الجبلية، إذ أنهى المسافة البالغة 10.9 كلم، بزمن 23 دقيقة، وبفارق 36 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد الذي حل ثانياً.
ويعتبر هذا الفوز رقم 21 في واحدة من مراحل «طواف فرنسا» لبوجاتشار، حامل اللقب والفائز ثلاث مرات من قبل، والمرحلة الرابعة تحديداً في هذه النسخة من الطواف.
وواصل بوجاتشار تصدره للترتيب العام، بزمن إجمالي يبلغ 45:45:51 ساعة، ووسع الفارق عن جوناس فينيجارد الذي يطارده في المركز الثاني في الترتيب العام أيضاً، إلى 4:07 دقيقة.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات المائية
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
آخر الأخبار
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
إدارة ترامب ترفض إصلاحات منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة
اليوم 21:53
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
الترفيه
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
اليوم 21:35
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
اليوم 21:11
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
الرياضة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©