بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



حقق تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، الفوز لليوم الثاني على التوالي، في سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس»، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام.

ونجح صاحب «القميص الأصفر» من كسب المرحلة «13» المخصصة لسباق الفردي ضد الزمن، وذلك بعد أداء قوي في تخصصه على المنحدرات الجبلية، إذ أنهى المسافة البالغة 10.9 كلم، بزمن 23 دقيقة، وبفارق 36 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد الذي حل ثانياً.

ويعتبر هذا الفوز رقم 21 في واحدة من مراحل «طواف فرنسا» لبوجاتشار، حامل اللقب والفائز ثلاث مرات من قبل، والمرحلة الرابعة تحديداً في هذه النسخة من الطواف.

وواصل بوجاتشار تصدره للترتيب العام، بزمن إجمالي يبلغ 45:45:51 ساعة، ووسع الفارق عن جوناس فينيجارد الذي يطارده في المركز الثاني في الترتيب العام أيضاً، إلى 4:07 دقيقة.