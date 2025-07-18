مادويكي يرحل عن تشيلسي

لندن (رويترز)



أكد الدولي الإنجليزي نوني مادويكي رحيله عن تشيلسي، إذ ربطت تقارير إعلامية بريطانية الجناح بالانتقال لأرسنال المنافس المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل موسم 2025-2026.

وودع اللاعب (23 عاماً) النادي عبر حسابه في إنستجرام، انضم مادويكي، المولود في شمال لندن، إلى تشيلسي قادماً من أيندهوفن الهولندي في يناير 2023 وشارك منذ ذلك الحين في 92 مباراة في كافة المسابقات وسجل 20 هدفاً وصنع تسع تمريرات حاسمة.

وكتب مادويكي على إنستجرام «عزيزي نادي تشيلسي لكرة القدم، أود أن أشكركم على السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، لزملائي في الفريق أشكركم على كل شيء أغادر مع الحب والإعجاب فقط بكم يا رفاق، إلى إنزو ماريسكا (مدرب تشيلسي)، كان من دواعي سروري اللعب تحت قيادتك، شكراً لك على جهودك لتطويري لاعباً وشخصاً، وأخيراً، شكرا لكل مشجع لتشيلسي، شكراً لكم على الحب والإشادة والنقد، أقدر كل ذلك. أغادر هنا حاملاً معي ذكريات جميلة».

وشارك مادويكي في خمس من سبع مباريات لتشيلسي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، لكنه لم يشارك في فوز الفريق 3-صفر في النهائي على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا يوم الأحد الماضي.