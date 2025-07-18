الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مادويكي يرحل عن تشيلسي

مادويكي يرحل عن تشيلسي
18 يوليو 2025 20:18

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
مانشستر يونايتد يوافق على التعاقد مع مبومو


أكد الدولي الإنجليزي نوني مادويكي رحيله عن تشيلسي، إذ ربطت تقارير إعلامية بريطانية الجناح بالانتقال لأرسنال المنافس المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل موسم 2025-2026.
وودع اللاعب (23 عاماً) النادي عبر حسابه في إنستجرام، انضم مادويكي، المولود في شمال لندن، إلى تشيلسي قادماً من أيندهوفن الهولندي في يناير 2023 وشارك منذ ذلك الحين في 92 مباراة في كافة المسابقات وسجل 20 هدفاً وصنع تسع تمريرات حاسمة.
وكتب مادويكي على إنستجرام «عزيزي نادي تشيلسي لكرة القدم، أود أن أشكركم على السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، لزملائي في الفريق أشكركم على كل شيء أغادر مع الحب والإعجاب فقط بكم يا رفاق، إلى إنزو ماريسكا (مدرب تشيلسي)، كان من دواعي سروري اللعب تحت قيادتك، شكراً لك على جهودك لتطويري لاعباً وشخصاً، وأخيراً، شكرا لكل مشجع لتشيلسي، شكراً لكم على الحب والإشادة والنقد، أقدر كل ذلك. أغادر هنا حاملاً معي ذكريات جميلة».
وشارك مادويكي في خمس من سبع مباريات لتشيلسي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، لكنه لم يشارك في فوز الفريق 3-صفر في النهائي على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا يوم الأحد الماضي. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
أرسنال
آخر الأخبار
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
الترفيه
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
اليوم 21:35
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
اليوم 21:11
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
الرياضة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر
الرياضة
أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر
اليوم 20:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©