أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر

أبوظبي (وام)



أعلنت «باور سلاب» المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزالات الصفعات، إقامة بطولة «باور سلاب»، الدولية 24 أكتوبر المقبل، في «سبيس 42 أرينا»، بأبوظبي.

كانت أبوظبي استضافت العام الماضي، أولى فعاليات البطولة، «باور سلاب 9»، وجمعت دامبلينج ودا كريزي هاوايان، وسجلت حضوراً جماهيرياً.

وحققت «باور سلاب 9» أصداء محلية وعالمية، وأكثر من 700 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستقطبت شخصيات مؤثرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليار متابع.

وقال مؤسس «باور سلاب»، دانا وايت، إنه في غضون عامين فقط، تزايدت شعبيتها، لتصل إلى 30 مليون متابع، ونحو 20 مليار مشاهدة فيديو عبر المنصات، وأصبح الشرق الأوسط مركزاً مؤثراً لها.