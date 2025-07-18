الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر

أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر
18 يوليو 2025 20:44

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»


أعلنت «باور سلاب» المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزالات الصفعات، إقامة بطولة «باور سلاب»، الدولية 24 أكتوبر المقبل، في «سبيس 42 أرينا»، بأبوظبي.
كانت أبوظبي استضافت العام الماضي، أولى فعاليات البطولة، «باور سلاب 9»، وجمعت دامبلينج ودا كريزي هاوايان، وسجلت حضوراً جماهيرياً.
وحققت «باور سلاب 9» أصداء محلية وعالمية، وأكثر من 700 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستقطبت شخصيات مؤثرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليار متابع.
وقال مؤسس «باور سلاب»، دانا وايت، إنه في غضون عامين فقط، تزايدت شعبيتها، لتصل إلى 30 مليون متابع، ونحو 20 مليار مشاهدة فيديو عبر المنصات، وأصبح الشرق الأوسط مركزاً مؤثراً لها.

الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
إدارة ترامب ترفض إصلاحات منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة
اليوم 21:53
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
الترفيه
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
اليوم 21:35
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تتيح مشاركة سطح المكتب مع مساعد ذكاء اصطناعي
اليوم 21:11
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
الرياضة
أرسنال يتعاقد مع مادويكي
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©