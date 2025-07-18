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الرياضة

سلطان سعود «بطل واعد» في «دراجات الإمارات»

سلطان سعود
19 يوليو 2025 01:03

فيصل النقبي (خورفكان) 

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يقدم سلطان سعود، درّاج نادي خورفكان، مستويات رائعة، ليؤكد أنه مشروع بطل قادم بقوة في سماء الدراجات الإماراتية.
وتألق سلطان سعود في موسم 2024 - 2025 محققاً سلسلة من الإنجازات، أبرزها تتويجه بلقب بطل الدولة للفردي العام وضد الساعة لفئة الناشئين، إلى جانب فوزه بالمركز الأول في سباق العين كلاسيك، والمركز الأول في بطولتي الدولة الفردية «العام وضد الساعة».
وقال سلطان سعود: «أحلم بأن أكون أحد الأبطال الكبار في الدراجات، وأن أرتدي قميص المنتخب، وأرفع راية الإمارات في المحافل العالمية، ومثلي الأعلى النجم المتألق يوسف ميرزا الذي منحنى الإلهام والدافع منذ بداية مشواري في عالم اللعبة، وعلى الصعيد العالمي أتابع نجم منتخبنا تادي بوجاتشار بشغف، وأتمنى أن أسير على خطاه».
إنه موسم لا يُنسى لدراجٍ لا يعرف المستحيل، وما زال الطريق أمام سلطان سعود مفتوحاً ليكتب فصولاً جديدة من التألق والإنجاز.

نادي خورفكان
دراجات الإمارات
يوسف ميرزا
تادي بوجاتشار
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