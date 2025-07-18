محمد الشرقي يشهد ختام الدورة الصيفية الرابعة للناشئين بنادي الرماية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهميّة الدورات التدريبية النوعية في نشر وممارسة الرياضة، ودورها في تطوير المهارات الرياضية للناشئة والشباب في المجتمع.

جاء ذلك، خلال حضور سموه ختام الدورة الصيفية الرابعة للناشئين بنادي الفجيرة للرماية، وتخريج المشاركين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سموّه، إلى حرص حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية التي تستهدف الناشئة والشباب، ودعم اهتماماتهم الرياضية المختلفة، ودعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة في الارتقاء بقطاع الرياضة.

وكرّم سموه المشاركين في الدورة، التي تضمنت دورة التدريب على بندقية ضغط الهواء للفئات العمرية من 6 - 12 عاماً، ومسابقة تنافسية باستخدام بنادق الليزر للفئة العمرية من 9 - 12 عاماً.

كما أشاد سموه، بجهود نادي الفجيرة للرماية بالاهتمام بالناشئين والرّماة، والحرص على استثمار مواهبهم وأوقاتهم في تطوير مهاراتهم الرياضية. وانطلقت الدورة الصيفية الرابعة للناشئين للنادي في 23 يونيو الماضي، بهدف اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها في مجال الرماية، وخلق تجربة تعليمية ورياضية متكاملة للمشاركين خلال الإجازة الصيفية.

حضر الختام، سالم الزحمي، مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم السلامي، مدير نادي الفجيرة للرماية.