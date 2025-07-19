إسبانيا.. «التأهل السهل» إلى نصف نهائي «يورو السيدات»

بيرن (رويترز)



افتتحت المهاجمة الإسبانية أثينيا ديل كاستيو التسجيل، بعد حلولها بديلة وأضافت كلاوديا بينا الهدف الثاني الرائع، لتفوز إسبانيا 2-صفر على سويسرا المضيفة، وتتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، حيث ستواجه فرنسا أو ألمانيا.

وعلى مدار نحو ساعة من اللعب، دافعت سويسرا بقوة ولجأت للهجمات المرتدة، لكن بمجرد أن وجدت إسبانيا إيقاعها، تمكنت من حسم المباراة سريعاً بهدفين كشفا عن فارق الخبرة الكبير.

وبدت إسبانيا في طريقها إلى بداية مثالية عندما تعرضت ماريونا كالدينتي، لتدخل متهور من نادين ريسن، ولكن المهاجمة التي اختارت تنفيذ ركلة الجزاء بنفسها سددت الكرة بعيداً عن المرمى.

وأتيحت لإسبانيا عدة فرص لكن الدفاع القوي من جانب سويسرا مكنها من الخروج بالتعادل من الشوط الأول، مما أسعد جماهيرها المتحمسة.

واحتاجت أيتانا بونماتي إلى لحظة رائعة لكسر الجمود لمصلحة إسبانيا بطلة العالم في الدقيقة 66، حيث مررت الكرة إلى أثينيا بكعبها لتضعها اللاعبة البديلة في مرمى حارسة المرمى السويسرية ليفيا بينج.

وبعدها بخمس دقائق، ضاعفت بينا تقدم منتخب بلادها ،عندما فقدت قائدة سويسرا ليا واليتي الكرة على مشارف منطقة جزائها، وأطلقت بينا تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى، قبل أن تحتفل بالهدف.

واستمرت الإثارة حتى النهاية، حيث أهدرت الإسبانية أليكسيا بوتياس ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وحصلت السويسرية نويل ماريتز على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الوقت بدل الضائع.

وبينما رقصت لاعبات إسبانيا في دائرة للاحتفال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، أنشد المشجعون السويسريون بصوت مرتفع تقديراً لمنتخب بلادهم، وقفزت لاعبات سويسرا معاً في انسجام تام، حيث ودعن البطولة بكبرياء، بعد وصول سويسرا إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخها.