دهوك يظفر بـ «الكأس الأول» في العراق

بغداد (أ ف ب)



توّج دهوك بلقب كأس العراق لكرة القدم في نسختها الـ32 للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية على زاخو بركلات الترجيح 5-،3 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وبحضور 35 ألف متفرج، أهدر الفريقان العديد من الفرص للتسجيل خلال 120 دقيقة، في وقت تألق محمد صالح حارس دهوك ونظيره علي كاظم، قبل أن تُمنح الركلات الترجيحية دهوك باكورة ألقابه في المسابقة.

وجاء تأهل دهوك إلى النهائي، بعدما أطاح بالقوة الجوية 3-1 في الدور نصف النهائي، فيما حقق زاخو مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه الشرطة «حامل اللقب» بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في الدور ذاته، ويحمل الزوراء الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب «16 مرة».