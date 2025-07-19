السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دهوك يظفر بـ «الكأس الأول» في العراق

دهوك يظفر بـ «الكأس الأول» في العراق
19 يوليو 2025 08:27

بغداد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
العراق يعلن عن نتائج التحقيق الخاصة بحريق الكوت
الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حريق مركز تجاري


توّج دهوك بلقب كأس العراق لكرة القدم في نسختها الـ32 للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية على زاخو بركلات الترجيح 5-،3 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.
وبحضور 35 ألف متفرج، أهدر الفريقان العديد من الفرص للتسجيل خلال 120 دقيقة، في وقت تألق محمد صالح حارس دهوك ونظيره علي كاظم، قبل أن تُمنح الركلات الترجيحية دهوك باكورة ألقابه في المسابقة.
وجاء تأهل دهوك إلى النهائي، بعدما أطاح بالقوة الجوية 3-1 في الدور نصف النهائي، فيما حقق زاخو مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه الشرطة «حامل اللقب» بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في الدور ذاته، ويحمل الزوراء الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب «16 مرة».

 

العراق
بغداد
دهوك
فريق زاخو
آخر الأخبار
«كأس الإمارات» لجمال الخيل العربية تتوج أبطالها في الصين
الرياضة
«كأس الإمارات» لجمال الخيل العربية تتوج أبطالها في الصين
اليوم 11:00
«5 نجوم» يغادرون ليفربول!
الرياضة
«5 نجوم» يغادرون ليفربول!
اليوم 10:49
أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز
الأخبار العالمية
أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز
اليوم 10:24
جرحى جراء حادث ألعاب نارية بألمانيا
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث ألعاب نارية بألمانيا
اليوم 10:20
العراق يعلن عن نتائج التحقيق الخاصة بحريق الكوت
الأخبار العالمية
العراق يعلن عن نتائج التحقيق الخاصة بحريق الكوت
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©