«عيال» فلامنجو يضربون ليفركوزن بـ «خماسية»!

دوسلدورف (د ب أ)



بدأ الهولندي إيرك تن هاج مسيرته مدرباً لفريق باير ليفركوزن الألماني، بتلقي هزيمة ثقيلة أمام فريق فلامنجو البرازيلي لأقل من 21 عاماً بنتيجة 1-5.

وسجل لفلامنجو كل من لوران وآرثر، لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرمى فريقه، وماتيوس جونكالفيس وبيدرو لياو ليتقدم الفريق البرازيلي 4- صفر في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل جوستافو الهدف الخامس، فيما جاء هدف ليفركوزن الوحيد عن طريق مونتريل كولبريث «17 عاماً».

وبدأ الحارس الجديد مارك فليكن كأساسي إلى جانب كل من أمين عدلي وفيكتور بونيفاس، فيما ارتدى يوناس هوفمان شارة قيادة الفريق، ورغم ذلك تم استبدال الحارس الهولندي وبونيفاس، حينما كانت النتيجة صفر- 2 لمصلحة الفريق البرازيلي.

وشارك كل من جرانيت شاكا وإيزكويل بالاسيوس وأليخاندرو جريمالدو وروبرت أندريش وناثان تيلا وإدموند تابسوبا، بدلاءً في الشوط الثاني.

ويتواصل معسكر ليفركوزن في ريو دي جانيرو حتى 24 يوليو الجاري.