الأهلي يبدأ معسكر النمسا بالفوز على تيرول



الرياض (د ب أ)



فاز الأهلي السعودي على تيرول النمساوي 2-1، في أولى وديات الفريق في معسكره الخارجي الذي يخوضه في 3 دول أوروبية يستهلها بالنمسا.

وافتتح النتيجة للأهلي اللاعب روجر إيبانيز في الدقيقة 33، قبل أن يعزز جالينو تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 77، بينما سجل تيرول هدفه الوحيد في الدقيقة 79.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من إدوارد ميندي، ريان حامد، روجر إيبانيز، ماتيو دامس، عبدالله العمار، عيد المولد، فرانك كيسيه، رياض محرز، سميحان النابت وفهد الرشيدي.

ويستمر معسكر الأهلي في مدينة لنجنفيلد النمساوية حتى 22 يوليو الجاري، والذي يكتفي فيه بودية تيرول.

وستتوجه بعثة «بطل آسيا» إلى مدينة كومو في إيطاليا، لخوض معسكر ثانٍ من 22 إلى 28 يوليو الجاري، ويخوض خلاله ودية أمام كومو وأخرى أمام سلتيك الأسكتلندي أو أياكس الهولندي، قبل أن يختتم الأهلي استعداده للموسم الجديد بمعسكر في مدينة لا مانجا الإسبانية من 28 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل، يخوض خلاله وديتين أمام إلتشي الإسباني والعين الإماراتي.