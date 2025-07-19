«5 نجوم» يغادرون ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



نشط ليفربول في سوق الانتقالات الصيفة، حيث أبرم 3 صفقات كبيرة، ولم يكتف بعد، وقدّم أرني سلوت موسماً أول رائعاً في «أنفيلد»، مانحاً الفريق لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي.

ولطالما كانت صفقات انتقالات ليفربول على مر السنين موضع حسد الأندية الأوروبية، ومكّنته عملياته الناجحة من إنفاق مبالغ طائلة هذا الصيف، وتشيلسي فقط (244 مليون يورو) وأنفق أكثر من ليفربول (214 مليون يورو)، ويتفوق فريق سلوت على منافسه في الدوري الإنجليزي، إذا تمكن من تأمين صفقة هوجو إيكيتيكي.

ورفض آينتراخت فرانكفورت عرضاً أولياً لضم اللاعب الفرنسي الدولي تحت 21 عاماً، ولكن من المتوقع التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لإيتيكي 75 مليون يورو، ولكن من المفهوم أن تقييم فرانكفورت يتجاوز هذا التقييم، وقد يرفع توقيعه إنفاق ليفربول إلى رقم غير مسبوق بأكثر من 300 مليون يورو، وبينما كان التركيز منصباً على الوافدين الجدد إلى «أنفيلد»، في المقابل هناك 5 لاعبين بارزين قد يغادرون للسماح لليفربول بموازنة حساباته.

كونستانتينوس تسيميكاس

يبدو أن كونستانتينوس تسيميكاس يغادر هذا الصيف بعد تعاقد ليفربول على ميلوس كيريز من بورنموث مقابل 47 مليون يورو، بالنظر إلى هذا المبلغ، من المتوقع أن يكون كيركيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر الموسم المقبل، في ظل منافسة قوية مع آندي روبرتسون، وكان روبرتسون لاعباً مميزاً في ليفربول، لكن أداءه تراجع بشكل ملحوظ الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يبقى في النادي.

ورغم رغبته في البقاء، يبدو أن تسيميكاس لا يملك أي مستقبل في «أنفيلد»، وقد أبدت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامها به، منها نوتنجهام فورست وولفرهامبتون وليدز يونايتد

جو جوميز

وعزز ليفربول خياراته في مركز الظهير خلال فترة الانتقالات، لكن عليه اتخاذ قرارات مهمة في مركز قلب الدفاع، لديه 3 مدافعين مركزيين فقط في قائمة الفريق، ويواجهون معضلة بشأن إبراهيما كوناتي.

ولم يتبقَّ سوى عام واحد على عقد اللاعب الفرنسي الدولي، وارتبط اسمه بقوة بريال مدريد وباريس سان جيرمان، وربما يقرر ليفربول الاستفادة من كوناتي هذا الصيف لتجنب خسارته مجاناً، لكنه يأمل في إقناعه بتمديد إقامته لأنه لا يزال مدافعاً من الطراز الأول، ويحتاج ليفربول واقعياً إلى إضافة مدافع مركزي جديد واحد على الأقل هذا الصيف، لكن قد يقرر الاستفادة من جو جوميز، وكان الدولي الإنجليزي على وشك الانضمام إلى نيوكاسل الصيف الماضي، ويمكن أن يكسب ليفربول مبلغاً كبيراً بقيمته السوقية البالغة 20 مليون يورو.

لويس دياز

لعب لويس دياز دوراً محورياً في فوز ليفربول بلقب الدوري العشرين، مسجلاً 20 هدفاً في 36 مباراة، لكن مستقبله لا يزال غامضاً، وارتبط اسم الدولي الكولومبي باستمرار بانتقاله إلى برشلونة خلال الأشهر الماضية، لكن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد معه، ورفض ليفربول عرضاً من عملاق الدوري الألماني بقيمة 68 مليون يورو، لكن من المتوقع أن يعود بعرض أفضل، ويُعتقد أن دياز منفتح على الانتقال إلى ألمانيا، وستكون صفقة ممتازة لليفربول، حيث سيحقق ربحاً صافياً من مبلغ الـ 54 مليون يورو الذي دفعه لبورتو مقابل دياز في عام 2022، ويبلغ الجناح 29 عاماً في الموسم المقبل.

داروين نونيز

يحصل على مبلغٍ كبيرٍ إذا باع داروين نونيز. سعت أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع نونيز في يناير، لكنه قرر البقاء في إنجلترا، لكن فرص الانتقال إلى الشرق الأوسط لا تزال قائمة.

ويشير سعي ليفربول لضم إتيتيكي، والاهتمام المُعلن عنه، إلى أن نونيز سيغادر على الأرجح هذا الصيف، ويستهدف ليفربول مبلغاً يتجاوز قيمته البالغة 45 مليون يورو، تعرض اللاعب البالغ 26 عاماً لانتقادات خلال فترة وجوده في إنجلترا.